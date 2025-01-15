Росіяни намагалися прорватися на Сумщині: в DeepState розкрили подробиці

Ворог накопичив ресурси вздовж кордону, тому є ризик повторних атак, зазначили аналітики DeepState.

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Росіяни здійснили штурм села на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот з відео

Коротко:

Російські війська намагалися прорватися на Сумщину

Атаку в районі села Журавка відбила 67-ма ОМБр

Ворог накопичив ресурси, тому можливі повторні атаки

Російські окупанти намагалися прорватися через кордон на територію Сумської області. Проте ЗСУ відбили штурм і знищили окупантів. Про це повідомив аналітичний проєкт DeepState.

Війська РФ здійснили штурмові дії з Курської області РФ в напрямку села Журавка Сумської області. Ворожий штурм відбила 67-ма окрема механізована бригада ЗСУ.

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"Противник накопичився вздовж кордону в районі Журавки і пробував здійснити штурмові дії на населений пункт, але підрозділи Сил Оборони зробили ці спроби безуспішними", - йдеться у повідомленні.

Точний час штурму не повідомляється, але аналітики зазначають, що в останні дні активність на Курщині дещо знизилася порівняно з попереднім тижнем. Водночас у DeepState наголосили, що росіяни можуть повторити спробу штурму, оскільки в них є ресурси для подальших атак на цьому напрямку.

"В основному штурмові дії тривають в напрямку Лебедівка-Свердліково та бої за контроль над селом Миколаєво-Дар'їно", - додали аналітики.

Активність російських ДРГ на кордоні з Україною - останні новини

Як повідомляв Главред, російські окупанти періодично намагаються прорватися на територію Сумської, Харківської та Чернігівської областей. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що активність ДРГ незначна, але спроби тривають.

Також прорив російських військ через кордон у Сумській області не підтверджується. Сумська ОВА заявила, що ворог продовжує спроби диверсій, але всі ДРГ знищуються.

Крім цього, російські ДРГ продовжують здійснювати спроби прориву на територію України через кордон у Харківській області. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко стверджує, що хоча активність противника дещо знизилася, загроза з боку ДРГ залишається постійною.

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