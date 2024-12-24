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Повторна окупація Сумщини: експерт прокоментував плани РФ - чи є загроза

Даяна Швець
24 грудня 2024, 20:57
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Росії вигідно розширення лінії фронту, адже вона має перевагу в кількості людських ресурсів, озброєння та техніки.
Повторна окупація Сумщини: експерт прокоментував плани РФ - чи є загроза
Експерт прокоментував наступ РФ на Сумщину / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот: google.maps

Про що мова:

  • Чи має Путін на меті новий наступ на Сумську область
  • Як "перемелювання" військ РФ впливає на фронт

Сумська область продовжує перебувати під інтенсивними обстрілами, однак у російських сил недостатньо ресурсів для повноцінного наступу в цьому регіоні.

Про це в інтерв’ю "Українській Правді" розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут.

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Чмут зазначив, що для Росії вигідно розширення лінії фронту, адже вона має перевагу в кількості людських ресурсів, озброєння та техніки. Також Росія може швидше отримувати підтримку від своїх союзників, ніж це можливо для України.

"Розпорошення нашого ресурсу помножено на внутрішню дестабілізацію, помножено на тотальне засмічення інформаційного простору дорівнює, можливо, поразці у війні. Тому їм (росіянам. – Ред.) вигідні формувати напрямки активних дій. Але ці напрямки вимагають теж ресурсу, і від того, як ми активно воюємо на будь-яких зі старих напрямків, фронтів так званих, залежить те, чи з'явиться в них ресурс і резерв на нові", – пояснив керівник фонду "Повернись живим".

Він додав, що стратегія "перемелювання" російських військ українською армією впливає не лише на тактичну ситуацію, але й на стратегічну. Постійні втрати змушують росіян шукати нові резерви, що ускладнює їхні спроби активізуватися на інших ділянках фронту.

"Сумщина, на жаль, перебуває під активним вогневим впливом: КАБи, ракети, інші засоби ураження активно працюють. Але достатнього ресурсу для наступальної операції на регіон у них немає. Я не думаю, що вони знову намагатимуться одночасно проводити декілька наступальних операцій. Та тактика, яку вони обрали, в розрізі пів року – рік вона дає гарний результат для них. Її потрібно посилювати і масштабувати, але повільними кроками", – каже Чмут.

Наступ РФ на Сумщину - останні новини

Як писав Главред, нещодавно в мережі ширилися чутки про те, що армія РФ прорвала кордон на Сумщині. У Сумській ОВА, своєю чергою, зазначили, що росіянам не вигідно наступати на цій ділянці, а повідомлення про перетин кордону, які поширюють у медіаресурсах – ворожа дезінформація.

Водночас Олександр Лукашенко проговорився про план Кремля. Як звернув увагу публіцист Станіслав Бєлковський, може очікуватися наступ російських військ із території Білорусі на Суми та Чернігів.

А ось на думку президента Володимира Зеленського, після операції ЗСУ на Курщині, загрози для Сум більше немає. Він заявив, що Путін збирався почати новий наступ на Суми, однак ми змінили гру і перенесли війну на територію Росії.

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Хто такий Тарас Чмут

Тарас Чмут - військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер, учасник російсько-української війни. Засновник "Українського мілітарного центру". Голова фонду "Повернись живим" (з 2020).

Прослужив у морській піхоті 2,5 роки, був командиром взводу розвідки 137-го батальйону. Брав участь у боях під Широкиним і Павлополем. Звільнився з лав ЗСУ у 2017 році у званні сержанта, пише Вікіпедія.

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