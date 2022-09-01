Росія вже почала "розхитуватися" й скоро втратить свої "колонії" - Данілов

Росія вже почала розхитуватися - Данилов / Колаж УНІАН

Країна-агресор вже починає потроху "розхитуватися", а ті народи, які вона колись колонізувала, зараз хочуть відокремитися. Говорити про те, що буде з РФ після нашої перемоги, можна буде тільки тоді, коли Росія втратить всі свої "колонії", повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Має відбутися вкрай проста річ: РФ повинна позбутися тих колоній, які вона захопила в XIX-XX столітті... Нам треба розуміти, що Росія - одна з небагатьох країн, яка в сучасному XXI столітті має колонії... РФ забрала у цих людей мову, традиції, вона забрала у них культуру, вона їх колонізувала. Тому що те, що у них там є - це колонії, їх треба звільнити, щоб ці народи стали вільними", - зазначив він.

На думку Данілова, тільки тоді, коли РФ втратить всі свої "колонії", можна буде говорити про її подальшу долю. Він зазначив, що народи Ічкерії і Татарстану вже точно не хочуть бути в складі країни-агресора.

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"Вони навіть не хочуть мати відношення до РФ, вони починають потихеньку хитатися", - додав Данілов.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові 29 серпня прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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