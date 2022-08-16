Росія обстрілює Україну по 800 разів щодня - Залужний

Валерій Залужний / УНІАН

Російські війська обстрілюють позиції українських бійців по 700-800 разів щодня.

Як заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, окупанти використовують до 60 тисяч боєприпасів щодня.

Сьогодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром. Зокрема, він розповів йому про ситуацію на передовій.

"Зазначив, що по всій лінії фронту противник продовжує наступати. При цьому здійснює близько 700-800 обстрілів наших позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів", - зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Залужний повідомив, що росіяни зосереджують основні зусилля на витісненні українських військ з Донецької області. За його словами, найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка - Піски - Мар'їнка.

При цьому окупанти продовжують обстрілювати мирні міста і села України.

Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що найбільше потерпають від ворожих атак Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

Загроза ракетного удару

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що російські загарбники в найближчі тижні можуть посилити обстріли України ракетами.

"У найближчі тижні можуть бути посилені ракетні обстріли України. Росія намагається перевести війну в стадію позиційної. Вони, як я розумію, взяли тактику оборонної операції. Зараз вони будуть окопуватися", – зазначає Жданов.

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