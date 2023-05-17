Росія обстрілює Одесу: звучать сильні вибухи

Кім закликав жителів південних областей не ігнорувати тривогу, оскільки загроза ударів велика.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-obstrelivaet-odessu-zvuchat-silnye-vzryvy-10471108.html Посилання скопійоване

Вибухи в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот

Увечері, 17 травня, жителі Одеси почули сильні вибухи. По всій Одеській області оголошена повітряна тривога.

Офіційної інформації про причини вибухів і більш детальних подробиць поки немає.

При цьому в Мережі з'явилася інформація про те, що в Одеській області працюють системи ППО.

відео дня

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім до вибухів попереджав, що на півдні зафіксували два об'єкти, але він не уточнював, це ракети або дрони.

Кім закликав жителів південних областей не ігнорувати тривогу, оскільки загроза ударів велика. Він підкреслив, що особливо небезпечно може опинитися в Одесі.

У моніторингових групах повідомили, що з'являлася інформація про зліт російських бомбардувальників.

Повітряна тривога в Україні ввечері 17 травня

Наразі повітряна тривога триває в Одеській, Херсонській, Харківській та Миколаївській областях.

Повітряна тривога 17 травня / скріншот

Глава Офісу президента Андрій Єрмак закликає українців не знімати ППО, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі і три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCum, повідомив Головком ЗСУ Валерій Залужний.

Дивіться відео про те, як Росія спробувала завдати масштабного удару по Києву:

Читайте також: