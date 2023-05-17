РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Миколаєві: що відомо

У ніч на середу, 17 травня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря. Вибухи пролунали в Миколаєві.
За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, після вибуху спалахнула пожежа.
"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото / відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження", - написав він у Telegram.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.
Кім також повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.
У ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російських боєприпасів та їхніх уламків відбулася часткова руйнація автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.
Спалахнули пожежі. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалися 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.
За інформацією Генштабу, країна-окупант РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва двома ракетами "Калібр".
Усього для ракетних ударів по Україні впродовж доби ворог використав 6 "Кинджалів", 13 крилатих ракет "Калібр" (2 ракети вибухнули в повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), 25 з них були знищені нашими захисниками.
Ракетний удар РФ по Україні
Нагадаємо, близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.
З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").
Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.
Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCam.
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