РФ атакувала Україну ракетами, вибухи пролунали в Миколаєві: що відомо

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що після вибуху в місті спалахнула пожежа.

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У Миколаєві окупанти завдали удару по супермаркету / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/mykolaivskaODA

У ніч на середу, 17 травня, в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про запуск ракет "Калібр" з Чорного моря. Вибухи пролунали в Миколаєві.

За словами мера Миколаєва Олександра Сенкевича, після вибуху спалахнула пожежа.

"Є пожежі після вибухів. Прошу миколаївців не поширювати фото / відео з місць прильотів або з камер відеоспостереження", - написав він у Telegram.

відео дня

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім показав "військову ціль", в яку влучили росіяни. Судячи з фото, постраждав супермаркет.

Кім також повідомив, що одна жінка отримала осколкове поранення.

У ДСНС повідомили, що внаслідок влучання російських боєприпасів та їхніх уламків відбулася часткова руйнація автосалону, торговельного центру, а також будівлі на об'єкті промислової інфраструктури.

Спалахнули пожежі. До ліквідації наслідків ворожих обстрілів залучалися 13 одиниць спецтехніки та 64 рятувальники.

За інформацією Генштабу, країна-окупант РФ завдала удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва двома ракетами "Калібр".

Усього для ракетних ударів по Україні впродовж доби ворог використав 6 "Кинджалів", 13 крилатих ракет "Калібр" (2 ракети вибухнули в повітрі) та 10 ракет наземного базування (С-400, "Іскандер-М"), 25 з них були знищені нашими захисниками.

Ракетний удар РФ по Україні

Нагадаємо, близько 03:30, у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Крім того, в ніч на 16 травня противник атакував ударними дронами типу Shahed-136/131, а також проводив повітряну розвідку трьома безпілотниками оперативно-тактичного рівня – Орлан-10, SuperCam.

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