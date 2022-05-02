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Чому поки не може йти й мови про скасування санкцій проти Росії: відповідь Зеленського

2 травня 2022, 00:27

Незаконна анексія Криму поклала початок дрібномасштабним санкціям, які і дозволили Росії в 2014 році і шукати варіанти для повномасштабного вторгнення.

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський про зняття санкцій з Росії / скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що щиро не розуміє, чому Росія піднімає питання про зняття санкцій. За його словами, причина їхнього введення поки не усунена.

"Питання про зняття українських санкцій на двосторонніх переговорах з Росією не піднімалося і не може бути підняте. Чому? Тому що варто звернути увагу на те, за що вводяться санкції і на кого вони спрямовані. Санкції вводяться виключно щодо Російської Федерації, оскільки вона розпочала війну проти України, порушила її територіальну цілісність і суверенітет", - заявив Зеленський в інтерв'ю EPT News.

На думку президента України, незаконна анексія Криму поклала початок дрібномасштабним санкціям, які і дозволили Росії в 2014 році і шукати варіанти для повномасштабного вторгнення.

"Потім була окупація Донбасу, 24 лютого розпочався повномасштабний напад Росії, повномасштабна війна. Звідси і суворі санкції щодо РФ. На жаль, Росія досі окупувала частину нашої території. Тільки після звільнення України коректно повертатися до розмови про скасування санкцій", - додав президент України.

Газовий шантаж Заходу з боку Росії

Президент РФ Володимир Путін 23 березня заявляв, що Росія збирається отримувати оплату за газ від Європи в рублях. За його словами, в Москві вирішили зробити такий вибір нібито через недоцільність отримання оплати в доларах в умовах санкцій з боку Заходу.

Велика сімка відкинула вимога Росії по оплаті газу в рублях. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек сказав, що це порушення контрактних зобов'язань. Платити за газ в рублях європейці Російській державі не зобов'язані.

Пізніше спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив про те, що Росія може перекрити постачання газу до країн ЄС, якщо Захід не буде платити в рублях.

31 березня Путін підписав відповідний указ, мовляв, перекладає оплату за газ для "недружніх країн" в рубль. Німеччина і Франція різко виступили проти.

У підсумку РФ змушена була відступити від своїх вимог. Зокрема, зміст документа щодо газових розрахунків із Заходом істотно відрізнялося від заяв, які звучали раніше в Кремлі. Європейські компанії як і раніше будуть купувати газ в Євро.

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