США обмежили Україну в ударах по ключових аеродромах РФ - Washington Post

Штати дозволили Україні завдавати удари американським озброєнням по території Росії, однак лише на 100 кілометрів вглиб, що унеможливлює знищення важливих цілей.

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ЗСУ не можуть бити по стратегічно важливих аеродромах РФ через обмеження США / Колаж: Главред, фото: flickr

Нова політика США, що передбачає дозвіл для ЗСУ завдавати ударів по території країни-агресора Росії американським озброєнням хоч і скоротила деякі російські атаки, але все ще не дозволяє Україні знищувати цілі на ключових аеродромах ворога.

Як повідомляє Washington Post з посиланням на двох українських чиновників, саме ці аеродроми є пріоритетними цілями для українських військових, адже там базуються літаки противника, що скидають на цивільних у мирних містах та позиції смертоносні КАБи, що зараз завдають найбільшої шкоди.

"США погодилися дозволити Україні вести вогонь з американської зброї по Росії через ділянку кордону, де російські війська намагатимуться захопити українську територію. Йдеться не про географію чи певний радіус. Однак якщо Росія атакує або збирається атакувати зі своєї території Україну, Сили оборони можуть завдати удару у відповідь по військах, що атакують її з-за кордону", – цитує слова речника Пентагону Чарлі Дітца видання. відео дня

Він також зазначав, що Україна може бити по російських літаках, які збираються обстрілювати українські території, наданими США системами протиповітряної оборони.

Водночас радник з національної безпеки Джейк Салліван стверджував, що Україна може "завдати удару у відповідь силам, які завдають ударів по ній з-за кордону", бо на його думку, "йдеться не про географію, а про здоровий глузд". Але, за інформацією видання, українські військові не впевнені, чи мають таку свободу дій, про яку говорять у Пентагоні та Білому домі.

Що таке The Washington Post? The Washington Post — американська газета, яку видають у місті Вашингтоні. Найбільша газета столиці Сполучених Штатів Америки, також входить до числа найстаріших. Містить термінові новини, репортажі на національні та міжнародні теми, нариси та коментарі. Із серпня 2013 року належить мільярдеру Джеффові Безосу, пише Вікіпедія.

Удари України західним озброєнням по Росії

Напередодні у Білому домі офіційно підтвердили дозвіл для українських сил використовувати американську зброю на кількох напрямках. ЗСУ можуть атакувати військові об'єкти РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Раніше в Альянсі заявили, що Україна має повне право на знищення ракетних установок навіть на території РФ. Йдеться про ті, якими російські окупанти обстрілюють Харків та область.

Нагадаємо, ще за підсумками "Рамштайну-23" США заявили, що Україна може завдавати ударів по території РФ, щоб стримати наступ окупантів на Харківському напрямку.

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