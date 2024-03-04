Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ

Про накопичення ударного угрупування не йдеться, наголосили у Збройних силах.

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ЗСУ доводиться відбивати штурми РФ в умовах дефіциту снарядів / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Російські окупанти підтягнули на кордон з Харківщиною декілька підрозділів Росгвардії. Але це не є штурмовий та бойовий підрозділ, це поповнення спрямоване на укріплення своїх кордонів, зауважив в ефірі телемарафону начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Окупанти у цій ділянці зводять максимальні рубежі оборони, аби унеможливити дії з боку України.

За словами Євлаша, наступальних формувань поблизу Харкова не виявлено, російські військові переходять до оборони та підсилюють свій державний кордон.

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Хто такий Ілля Євлаш Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Обстрілів РФ у районі Часового Яру поменшало

Поблизу Часового Яру ситуація дуже складна. ЗСУ фіксують атаки ворога в районі Іванівського.

"Щоправда, авіації стало менше, приблизно вдвічі зменшилась кількість обстрілів. Армія РФ продовжує тиснути штурмовими групами як з флангів, так і в лоб поблизу Богданівки та Іванівського", - зазначив Євлаш.

Він назвав Часів Яр основною метою російських військ, оскільки після його захоплення відбудеться продовження наступу на Костянтинівку, а насправді - з південного флангу на Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Ситуація на фронті

Після загарбання Авдіївки росіяни продовжили розвивати наступ на сході України. Військові фіксують "ударний кулак" біля сіл Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. А проте, як зауважив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку просування ворога станом на вечір 4 березня зупинено.

ЗСУ доводиться відбивати атаку за атакою противника в умовах дефіциту боєприпасів. Так, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін раніше уточнював, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів.

"Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: величезна кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою. Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось - ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії", - вказував Жорін.

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