УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ

Яна Ставська
4 березня 2024, 21:35
Про накопичення ударного угрупування не йдеться, наголосили у Збройних силах.
Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ
ЗСУ доводиться відбивати штурми РФ в умовах дефіциту снарядів / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Російські окупанти підтягнули на кордон з Харківщиною декілька підрозділів Росгвардії. Але це не є штурмовий та бойовий підрозділ, це поповнення спрямоване на укріплення своїх кордонів, зауважив в ефірі телемарафону начальник пресслужби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Окупанти у цій ділянці зводять максимальні рубежі оборони, аби унеможливити дії з боку України.

За словами Євлаша, наступальних формувань поблизу Харкова не виявлено, російські військові переходять до оборони та підсилюють свій державний кордон.

відео дня

Хто такий Ілля Євлаш

Євлаш Ілля - начальник пресслужби ОСУВ "Хортиця", капітан. Тимчасово виконував обов’язки начальника служби звʼязків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ. Родом з міста Мена, що на Чернігівщині. Закінчив Національний університет оборони за спеціальністю "Політологія" та Києво-Могилянську академію за фахом "Журналістика".

Обстрілів РФ у районі Часового Яру поменшало

Поблизу Часового Яру ситуація дуже складна. ЗСУ фіксують атаки ворога в районі Іванівського.

"Щоправда, авіації стало менше, приблизно вдвічі зменшилась кількість обстрілів. Армія РФ продовжує тиснути штурмовими групами як з флангів, так і в лоб поблизу Богданівки та Іванівського", - зазначив Євлаш.

Він назвав Часів Яр основною метою російських військ, оскільки після його захоплення відбудеться продовження наступу на Костянтинівку, а насправді - з південного флангу на Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

Ситуація на фронті

Після загарбання Авдіївки росіяни продовжили розвивати наступ на сході України. Військові фіксують "ударний кулак" біля сіл Бердичі, Тоненьке, Первомайське та Невельське. А проте, як зауважив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, на Авдіївському напрямку просування ворога станом на вечір 4 березня зупинено.

ЗСУ доводиться відбивати атаку за атакою противника в умовах дефіциту боєприпасів. Так, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін раніше уточнював, що РФ суне по всій смузі з величезною кількістю окупантів.

"Характер дій відрізняється, проте загальна стратегія залишається: величезна кількість піхоти, підсилена авіацією, артилерією, технікою. Для нашої бригади, з моменту, як нас завели на цей напрямок, в цілому мало що змінилось - ми постійно в боях, або відбиваємо штурми, або реалізовуємо власні контратакуючі дії", - вказував Жорін.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні ЗСУ Часів Яр війна Росії та України
Реклама

Головне за день

"За дітей Одеси": ЗСУ скинули велику бомбу на військовий об'єкт окупантів

"За дітей Одеси": ЗСУ скинули велику бомбу на військовий об'єкт окупантів

22:49 Україна
Сценарій знищення флоту РФ: Умеров назвав, що терміново потрібно ЗСУ

Сценарій знищення флоту РФ: Умеров назвав, що терміново потрібно ЗСУ

22:12 Україна
Не схід і не південь: у ЗСУ сказали, на які позиції можуть поставити іноземні війська

Не схід і не південь: у ЗСУ сказали, на які позиції можуть поставити іноземні війська

22:03 Україна
Всі головні новини

Популярне

Відмовлюся від престолу : спадкоємець короля Чарльза приголомшив вибором 49610

"Відмовлюся від престолу": спадкоємець короля Чарльза приголомшив вибором

Рідина для миття посуду стане в 2 рази кращою: що додати в пляшку 17450

Рідина для миття посуду стане в 2 рази кращою: що додати в пляшку

Зʼявилось перше підтвердження застосування ЗСУ французьких AASM в Авдіївці 15532

Зʼявилось перше підтвердження застосування ЗСУ французьких AASM в Авдіївці

Гороскоп на завтра 5 березня: Тельцю - багато нервів, Діві - вирішення давньої проблеми 10499

Гороскоп на завтра 5 березня: Тельцю - багато нервів, Діві - вирішення давньої проблеми

Останні новини

22:56

Пропагандистку Медведчука взяли на топ-посаду при МОЗ: звільнився весь відділ

22:49

"За дітей Одеси": ЗСУ скинули велику бомбу на військовий об'єкт окупантівФотоВідео

22:12

Сценарій знищення флоту РФ: Умеров назвав, що терміново потрібно ЗСУ

22:03

Не схід і не південь: у ЗСУ сказали, на які позиції можуть поставити іноземні війська

21:35

Росіяни підтягують війська до кордону однієї з областей: що кажуть у ЗСУ

РФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - СвітанРФ навесні-влітку наступатиме і "хитатиме" Україну, але шансів на Київ і Харків у неї немає - Світан
21:30

В Україну суне похолодання: синоптик назвала дату різкого зниження температури

21:27

Вони були ціллю: росіяни вдарили по рятувальникам, які гасили пожежу після обстрілу

21:15

Розвідка дізналася плани РФ: Зеленський назвав головне завдання Буданову і МалюкуВідео

20:11

ЗСУ зупинили просування Росії під Авдіївкою - ОСУВ "Таврія"

Реклама
20:10

"Починаємо дискусію": Макрон висловився щодо відправки військ союзників в Україну

19:38

Сніг з дощем та мороз: в Україні погіршується погода

19:19

Місячний календар на 5 березня: які справи варто відкласти цього дня

19:16

У ВЛК Києва пройдуть масштабні перевірки: що сталось

19:13

ГУР відкриває полювання на повітряні цілі РФ: Буданов розкрив несподівані деталі

19:10

Мєдвєдєв вийшов з наркоманським відео про поділ УкраїниПоглядВідео

18:57

Як прибрати жуйку з одягу швидко: спосіб, який допоможе впоратися з проблемою

18:50

На фронті поворотний момент, у ЗСУ серйозний дефіцит снарядів - CNN

18:21

Туск хоче запровадити санкції проти російської продукції: що він анонсував

18:19

Чи можуть коти бачити сни: зооексперти розповіли, що може снитись кішкамВідео

18:11

Колону добили дронами та "касетами": на сході ЗСУ розгромили штурмовиків РФВідео

Реклама
18:09

Трампу дозволили брати участь у виборах: усі судді були "за"

18:08

Юний син Андрія Шевченка отримав паспорт України - ЗМІ

18:06

"Кремлівський палац твоя доля": Потапа захейтили в мережі, причину назвали

18:00

Грозєв розкрив імена кілерів, які намагалися вбити Зеленського в лютому 2022 року

17:53

Як помити натяжну стелю на кухні від жиру: легкий, але дуже ефективний спосіб

17:44

Відновіть жорсткі рушники за допомогою ефективного трюку з пральною машиною

17:13

Що потрібно для перелому на фронті: названо головні переваги ракет Taurus

17:08

Продовження пригод шаленої сімейки "СидОренків-СидорЕнків" на ТЕТ

17:00

Кого не можна пускати в дім 5 березня, щоб не втратити достаток і щастя: прикмети

17:00

Знову за старе: Мурат Налчаджиоглу втретє одружується

16:55

Франція звернулася до НАТО про відправку військ в Україну ще до заяви Макрона - ЗМІ

16:51

Українці можуть отримати нові виплати від ООН: що для цього потрібно

16:46

Що робити, якщо рушники смердять: простий спосіб позбутися запаху

16:37

Бронь від мобілізації з урахуванням податків: прем'єр - про важливі зміни

16:14

ЧФ "затиснули в кут": військовий експерт назвав, чим можна добивати кораблі РФВідео

15:53

РФ застосувала тактику "випаленої землі": в ЗСУ назвали способи протидії КАБам

15:40

Євробачення-2024: Ізраїль змінить конкурсну пісню під загрозою дискваліфікації

15:34

"Забудуть до вас дорогу": як позбутися кротів на ділянці в домашніх умовахВідео

15:30

В Ірландії побудували центр для тисячі українців: для чого він потрібен

15:24

Без сантехніка та спецзасобів: як збільшити напір води в душі

Реклама
15:16

РФ обрала нову ціль після Авдіївки: у ЗСУ назвали "найгарячішу точку" фронту

15:15

"Зерновий коридор", аудит та ротації: Зеленський провів селектор

15:09

Чому не можна спалювати опале листя: що говорить екологія і закон

15:08

Масштабні зміни в уряді і перспективи 2024 року: головне з заяв Шмигаля

15:05

Україна готова відновити транзит газу з Росії: в уряді назвали важливу умову

14:50

Провал мобілізації та стратегічна криза: WP визначив головні виклики для Зеленського

14:46

"Дуже гірко від безсилля": Галкін українською мовою висловився про атаку на Одесу

14:19

Третина міністрів можуть позбутись посад: в уряді анонсували масштабну реформу

14:18

"Польща втрачає більше, ніж Україна": Шмигаль прямо висловися про блокаду кордону

14:18

Софія Ротару відреагувала на обстріл Одеси рідною мовою

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти