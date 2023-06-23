'Росіяни готові діяти': експерт розкрив, чи здатний Кремль підірвати Запорізьку АЕС

Підрив ЗАЕС матиме страшніші наслідки, ніж застосування тактичної ядерної зброї, вважає Олександр Сотник.

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Чи здатний Кремль підірвати Кримський Титан і Запорізьку АЕС./ Колаж: Главред, фото: Главред, УНІАН

Головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник в інтерв'ю Главреду розповів, чи Кремль здатний підірвати Кримський Титан і Запорізьку АЕС.

"Так, безумовно. Підрив Каховської ГЕС - демоверсія того, що готує Кремль. Росія замінувала ЗАЕС і Кримський Титан. Я ще декілька місяців тому казав, що отримав інсайд, згідно з яким росіяни мінують Кримський Титан. Там знаходяться фахівці в сфері хімічної зброї, які приїхали з Ростова", - зазначив Сотник.

Він також додав, що Росія прорахувала дії, і все реалізується під наглядом російських фахівців.

"Вони розрахували все так, щоб завдати максимальної шкоди. При цьому я не знаю, чи готові українські війська в разі вибуху заводу в Армянську протидіяти хімічній зброї. Росіяни це зроблять, тому Україні треба готуватися", - констатував експерт.

Журналіст сказав, що ситуацію із Запорізькою АЕС навіть коментувати не хоче.

"Мені стає фізично погано, лише подумавши про те, що Росія може це зробити. Такі дії навіть страшніші, ніж застосування тактичної ядерної зброї. Втім, росіяни готові діяти", - додав Сотник.

Окупанти діють за принципом: "якщо це не буде моїм, так не діставайся ж ти нікому". Росія наслідує приклад Гітлера, який сподівався на ядерну бомбу як зброю відплати.

"Розставлені міни росіяни сприймають як відплату. Мовляв, якщо нас там не буде, і ми цього не отримаємо, воно стане нічиїм. Буде випалена земля, заражена радіоактивними та хімічними речовинами. На такій землі люди не зможуть жити, там не буде нічого рости кілька десятиліть або навіть декілька століть. Це відплата, яку готує Путін. Він ненавидить Україну і хоче помститися їй за те, що вона не дала людожеру втягнути себе в печеру", - підсумував експерт.

Дивіться відео, в якому Сотник розповів, як у Кремлі бояться контрнаступу ЗСУ:

Теракт на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що аварія на ЗАЕС реальна - Кошарна заявила, що РФ ймовірно замінувала ставок-охолоджувач. Окупанти використовуватимуть ЗАЕС для ядерного шантажу, щоб посадити Київ за стіл переговорів під час контрнаступу ЗСУ.

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна. Україні потрібно більше озброєнь від Заходу, щоб швидше здобути перемогу над країною-агресором Росією, сказав президент Володимир Зеленський.

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС. За словами Буданова, всі російські підрозділи, які перебували поруч з ГЕС, не знали про плани свого командування підірвати станцію.

У Кремлі відповіли на заяву Зеленського про теракт Росії на ЗАЕС. Заяву очільника України прокоментував речник Кремля Дмитро Пєсков, пишуть російські пропагандистські ЗМІ. Слова Зеленського він назвав брехнею.

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