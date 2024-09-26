Росія сьогодні зранку випустила три "Кинджали" по Старокостянтинову: деталі

У четвер зранку, 26 вересня, країна-агресорка Росія випустила по Старокостянтинову три аеробалістичні ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах.
Ці ракети заходили чергою у повітряний простір України протягом години — з 10:00 по 11:00.
За попередніми даними Повітряних сил, у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.
"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо розуміння", — ідеться у повідомленні військових.
Водночас OSINT-спільнота Tracking зауважує, що пуски здійснювалися з авіабази "Савалейка".
Старокостянтинів - стратегічні об'єкти
У Старокостянтинові розміщена авіабаза, яку росіяни постійно атакують. Під час однієї такої атаки у травні 2023 року РФ уразила, за даними ОВА, 5 літальних засобів ЗСУ.
На тлі чуток про передачу Україні F-16 російські війська ще більше зосередили увагу на аеродромі на Хмельниччині.
Авіабаза фактично розміщена в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному березі річки Случ. І у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет, розповів "РБК-Україна" військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
Вибухи в Україні 26 вересня - головне
Усю ніч та ранок Росія атакувала Україну дронами. ППО працювала на підступах Києва — у напрямку столиці рухалося понад 15 ворожих БПЛА.
А проте зранку разом з оголошенням повітряної тривоги вибухи прогриміли в Києві та Старокостянтинові. Зʼявилася інформація про пуски "Кинджалів" у бік Хмельницької області.
У КМВА натомість запевняють, що вибухи у Києві не повʼязані з "прильотами". З-поміж висунутих версій — подолання "Кинджалами" звукового барʼєру під час прольоту над містом.
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