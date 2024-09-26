Росія сьогодні зранку випустила три "Кинджали" по Старокостянтинову: деталі

У Києві та Старокостянтинові сьогодні зранку прогриміли вибухи - майже одночасно з оголошенням повітряної тривоги.

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РФ вже не вперше атакує Старокостянтинів / Колаж Главреда. Фото: Вікіпедія, Міноборони РФ

У четвер зранку, 26 вересня, країна-агресорка Росія випустила по Старокостянтинову три аеробалістичні ракети "Кинджал", повідомили у Повітряних силах.

Ці ракети заходили чергою у повітряний простір України протягом години — з 10:00 по 11:00.

За попередніми даними Повітряних сил, у небі РФ перебувало 4 борти винищувачів МіГ-31K.

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"Інформація щодо місць прильотів чи уражень не є публічною! Дякуємо розуміння", — ідеться у повідомленні військових.

Водночас OSINT-спільнота Tracking зауважує, що пуски здійснювалися з авіабази "Савалейка".

Старокостянтинів - стратегічні об'єкти У Старокостянтинові розміщена авіабаза, яку росіяни постійно атакують. Під час однієї такої атаки у травні 2023 року РФ уразила, за даними ОВА, 5 літальних засобів ЗСУ. На тлі чуток про передачу Україні F-16 російські війська ще більше зосередили увагу на аеродромі на Хмельниччині. Авіабаза фактично розміщена в межах міста, за кілька кілометрів від центру на протилежному березі річки Случ. І у складі сьомої бригади є бомбардувальники Су-24, які стали де-факто носіями далекобійних західних ракет, розповів "РБК-Україна" військовий експерт, колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Вибухи в Україні 26 вересня - головне

Усю ніч та ранок Росія атакувала Україну дронами. ППО працювала на підступах Києва — у напрямку столиці рухалося понад 15 ворожих БПЛА.

А проте зранку разом з оголошенням повітряної тривоги вибухи прогриміли в Києві та Старокостянтинові. Зʼявилася інформація про пуски "Кинджалів" у бік Хмельницької області.

У КМВА натомість запевняють, що вибухи у Києві не повʼязані з "прильотами". З-поміж висунутих версій — подолання "Кинджалами" звукового барʼєру під час прольоту над містом.

Кинджал - характеристики ракети / Інфографіка: Главред

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