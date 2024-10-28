Ворог вдарив балістикою по Кривому Рогу, вже відомо про постраждалих

Що відомо про атаку ворога:
- Росія вдарила по Кривому Рогу балістикою
- З'явилася інформація про перших постраждалих
- Усі відповідні служби працюють на місці удару
У понеділок 28 жовтня, близько 22 години, ворог атакував Кривий Ріг. У Повітряних силах України попередили про швидкісну ціль на місто, а згодом там пролунали вибухи.
Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що країна-агресор Росія здійснила балістичну ракетну атаку на Кривий Ріг. Це підтвердив і очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетна атака на Кривий Ріг. Попередньо, є постраждалі. Деталі з'ясовуємо", - написав він.
Згодом Лисак поділився оновленими даними щодо наслідків атаки на місто. Станом на 22:40 відомо, що у Кривому Розі пошкоджено триповерховий житловий будинок. Там та у господарських спорудах виникла пожежа.
"Попередньо, постраждали 10 людей", - додав він.
Також відомо, що пошкоджень внаслідок ворожого удару зазнали медзаклад, газопровід та авто. На місці вже працюють відповідні служби.
Станом на 23:24 очільник ОВА повідомив про 11 постраждалих у Кривому Розі. Серед них - двоє чоловіків, 39 та 60 років, у вкрай важкому стані.
"Лікарі роблять все можливе, аби їх врятувати. Ще п'ятеро госпіталізованих – у стані середньої тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Хто такий Сергій Лисак?
Сергій Петрович Лисак — український військовик і державний службовець. З 7 лютого 2023 року — голова Дніпропетровської ОДА.
Атаки РФ на Україну - останні новини
Нагадаємо, Главред повідомляв, що 28 жовтня, російські окупанти запустили по Україні ударні безпілотники типу "Шахед". Згодом очільник міста Харків Ігор Терехов повідомив, що російські окупанти влучили по 9-ти поверховому житловому будинку в Холодногірському районі міста.
Раніше стало відомо, що росіяни досить часто атакують українські міста балістичними ракетами. Наприклад, 25 жовтня, на тлі повітряної тривоги у Запоріжжі та Дніпрі прогриміли вибухи. Росіяни запустили балістичні ракети з Криму.
Напередодні також директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих попередив, що російські загарбники, ймовірно, накопичили близько 150 ракет різних типів ракет для завдання масового удару по території України.
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