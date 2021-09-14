Родичі впізнали та поховали: українці 2 роки довелося доводити в суді, що вона жива

Родичі кажуть, що впізнання проходило під тиском / УНІАН

У місті Ковель Волинської області жінці довелося доводити в суді, що вона жива - родичі помилково визнали її мертвою і поховали.

Історія почалася в кінці травня 2019 року. В поліцію звернулася жінка і повідомила про зникнення своєї дочки. Та перестала виходити на зв'язок і про її місцезнаходження рідні тривалий час нічого не знали, пише Ковель media.

Через деякий час до сина зниклої подзвонили з поліції та попросили прийти на впізнання тіла жінки, яке було виявлено 12 липня того ж року в кущах в місті Ковель.

Впізнали за кольором волосся та стилю одягу

На впізнанні тіла невстановленої особи син зниклої, її невістка і мати впізнали тіло, але впізнання проходило під тиском працівників моргу і поліції, розповіли учасники впізнання.

Тіло мало ознаки гниття, тому рідні "впізнали" жінку за приблизним ростом, статурою, відсутністю передніх зубів, кольором волосся і стилем одягу.

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Знайшлася в психлікарні

У підсумку зниклу жінку визнали мертвою, а справу закрили. Але через деякий час зникла жінка з'явилася живою і неушкодженою. Виявилося, що вона потрапила у Волинську обласну психіатричну лікарню, де пробула кілька місяців. Про своє місцезнаходження родичам не повідомила ні вона, ні працівники спеціалізованої установи.

Читайте такжеУ річці під Полтавою знайшли мертвою жінку, у якої були проблеми з бойфрендомСин помилково похованої жінки звернувся до Ковельського відділу державної реєстрації актів цивільного стану із заявою про скасування актового запису про смерть, однак йому було відмовлено. Мовляв, такий запис може бути анульований тільки на підставі рішення суду.

Через майже 2 роки судів свідкам все ж вдалося підтвердити, що їх родичка жива, а на судовому засіданні присутня саме вона. Суд анулював актовий запис про смерть жінки.

Раніше писав Главред, що у Харківській області у В'яловському водосховищі в районі села Руські Тишки через два з половиною тижні знайшли тіло 22-річної Вікторії Лукашової.