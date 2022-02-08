Малюнки на мільйон: український вчитель знайшов неймовірний дар після інсульту

Через кілька років до чоловіка повернулася пам'ять і він почав малювати лівою рукою.
У селі Залісці Луцького району сільський вчитель Микола Ткачук після пережитого інсульту знайшов неймовірний дар. Чоловік став малювати унікальні картини.
Як пише Вісник, Миколи вже 10 років немає в живих, але його доля варта того, щоб про неї розповісти.
Чоловік був учителем і директором місцевої сільської школи, але в його життя прийшла біда.
Спочатку у нього помер батько. А потім у 42 роки - рідний брат Петро. Пізніше - 34-річна сестра Леся.
Микола не плакав і не подавав увазі, що убитий горем. Він намагався все тримати в собі, коли у нього стався інсульт, після якого одиниці залишаються в живих.
"Його діти - Ульян і Каміла, дружина Тамара, відразу разом з лікарями кинулися рятувати рідну людину. Важко передати словами, що їм довелося пережити, щоб повернути до життя Миколу", - пишуть місцеві ЗМІ.
Картини вчителя Миколи Ткачука, від яких неможливо відірвати очей
Дружина Миколи завжди була поруч і допомогла йому повернуться до життя. Через кілька років до чоловіка повернулася пам'ять і він почав малювати лівою рукою.
"Картини Миколи Ткачука дуже самобутні. У них неймовірний магнетизм. Коли починаєш розглядати, вже не можна відірватися. Дуже багато він зображував ліс. Це й не дивно. Адже село Залісці розташоване поблизу мальовничого лісу. До речі, батько Федір Микола був лісником. І з дитячих років багато часу проводив у тому гаю. Як то кажуть, виріс там", - описує його картини друг.
Микола після інсульту прожив ще одинадцять років. Він написав понад 100 картин.
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