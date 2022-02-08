УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Малюнки на мільйон: український вчитель знайшов неймовірний дар після інсульту

8 лютого 2022, 18:35

Через кілька років до чоловіка повернулася пам'ять і він почав малювати лівою рукою.

картина
Картини / visnyk.lutsk.ua

У селі Залісці Луцького району сільський вчитель Микола Ткачук після пережитого інсульту знайшов неймовірний дар. Чоловік став малювати унікальні картини.

Як пише Вісник, Миколи вже 10 років немає в живих, але його доля варта того, щоб про неї розповісти.

Чоловік був учителем і директором місцевої сільської школи, але в його життя прийшла біда.

Спочатку у нього помер батько. А потім у 42 роки - рідний брат Петро. Пізніше - 34-річна сестра Леся.

Микола не плакав і не подавав увазі, що убитий горем. Він намагався все тримати в собі, коли у нього стався інсульт, після якого одиниці залишаються в живих.

Реклама

"Його діти - Ульян і Каміла, дружина Тамара, відразу разом з лікарями кинулися рятувати рідну людину. Важко передати словами, що їм довелося пережити, щоб повернути до життя Миколу", - пишуть місцеві ЗМІ.

Картини вчителя Миколи Ткачука, від яких неможливо відірвати очей

Дружина Миколи завжди була поруч і допомогла йому повернуться до життя. Через кілька років до чоловіка повернулася пам'ять і він почав малювати лівою рукою.

"Картини Миколи Ткачука дуже самобутні. У них неймовірний магнетизм. Коли починаєш розглядати, вже не можна відірватися. Дуже багато він зображував ліс. Це й не дивно. Адже село Залісці розташоване поблизу мальовничого лісу. До речі, батько Федір Микола був лісником. І з дитячих років багато часу проводив у тому гаю. Як то кажуть, виріс там", - описує його картини друг.

false

Микола після інсульту прожив ще одинадцять років. Він написав понад 100 картин.

false

Раніше писали, що доктор Євген Комаровський розповів, чому підвищується тиск і як не потрібно діяти при головному болю. Головний біль не є симптомом підвищеного тиску, а навпаки - саме через неї може підскочити тиск.

Також український лікар Євген Комаровський дав корисні поради, як продовжити життя. За його словами, потрібно займатися спортом і сексом, а ще - оточувати себе хорошими людьми.

Читайте також:

viber
Луцк
Зараз ви переглядаєте новину «Малюнки на мільйон: український вчитель знайшов неймовірний дар після інсульту». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Як зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутисяЯк зробити кухню чистою і затишною: 3 речі, від яких потрібно терміново позбутися Попросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринувПопросив друга зняти відео: під Дніпром чоловік пірнув в ополонку, але не виринув Прикмети на 7 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 7 лютого: що не можна робити і як не потрапити в біду Старі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удомаСтарі спеції краще не викидати: як приготувати дешеве та дієве добриво для квітів удома До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збійДо операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій
19:53

В Україні посилюють карантин: три області переходять у "червону" зону

19:22

Від початку року в Україні різко подорожчали овочі та яловичинаВідео

19:16

Цукор різко подорожчав у супермаркетах: ціни б'ють рекордиВідео

19:07

Ризик захворіти одночасно COVID-19 і грипом: Ляшко звернувся до українців і назвав рекомендації

19:07

Гороскоп на завтра, 9 лютого 2022: Ракам – інтриги колег, Стрільцям – важливий вибір, Терезам - удачаВідео

Реклама
18:54

Лобода показала дві смужки на тесті, шанувальники не знаходять собі місця: "тримайтеся"

18:40

Ціни летять вгору: в Україні дорожчає паливо, експерти не прогнозують стабільностіВідео

18:35

Малюнки на мільйон: український вчитель знайшов неймовірний дар після інсультуВідео

18:30

"Велике будівництво" Зеленського на залізниці: 130 локомотивів з Франції їздитимуть Україною

18:19

У Києві чоловік прострілив ногу будівельнику за залиту квартиру

18:07

Грошовий успіх, щастя в любові і міцне здоров'я: 5 знаків в списку везунчиків в рік ТиграВідео

17:46

Зобов'язані були зробити хоча б 1 щеплення від COVID-19: у МОЗ назвали число відсторонених від роботиВідео

17:45

На Вінниччині сестра дивом врятувала потопаючого братика

17:41

Сіра і несмачна рідина: три помилки будь-якої господині, які псують картопляне пюре за 1 секунду

17:26

З днем стоматолога: привітання, листівки та прикольні картинки до свята

17:08

Стужук зворушила історією про колишнього чоловіка і розповіла про його смерть

17:01

"Путін запевняв, що не загострює ситуацію": Макрон розповів про зустріч з президентом РФВідео

16:51

Звільнення територій України і тиск на Росію: Зеленський здивований словами Путіна Макрону

16:48

"Бажання в кам'яний вік перейти?": Зеленський відповів на погрози ЛукашенкаВідео

16:43

Пірнув в ополонку і не повернувся: з'явилося відео трагедії в ДніпріВідео

Реклама
16:31

На пенсію в 60 років: хто з українців зможе піти на спокій в 2022 році

16:30

Зеленський розповів, чого очікує Україна від нормандської зустрічі політичних радників

16:24

Модний френч манікюр 2022 з колосальним омолоджувальним ефектомФото

16:17

Активісти бояться за життя Артемія Рябчука: "дніпровський стрілець" не приймає передачіВідео

15:54

Вчені пояснили, у кого при коронавірусі найчастіше зникають нюх і смак

15:45

"Красуня, але не твоя": Зеленський відповів Путіну на скандальну заявуВідео

15:43

Патрульні катери і 370 одиниць пожежної техніки: Зеленський і Макрон домовилися розширити співпрацю

15:39

Україна збільшила товарообіг з Росією

15:18

Підсумки переговорів Зеленського і Макрона: всі подробиціВідео

15:15

Вижила лише мати: двоє дітей і батько загинули у пожежі на Донеччині через несправну пічку

15:14

"Звертайтеся до лікаря": Комаровський перерахував тривожні сигнали під час COVID-19

15:01

День ангела в лютому 2022 за церковним календарем - хто відзначає іменини

14:50

В Україні запустили спеціальний режим для IT-галузі.City

14:47

"Ти що дверима ляскаєш": у Запоріжжі таксист побив пасажирівВідео

14:39

Магнітна буря 10, 11 та 12 лютого 2022: графік, вплив і що робитиВідео

14:25

Відмова ФРН від постачань зброї Україні і "зрив" зустрічі Зеленського з Бербок: Київ пояснив ситуацію

14:15

Більше ніякого пекла: змінити прописку тепер можна в Дії

14:15

Першіння в горлі: що викликає і як позбутися - народні засоби

13:54

В Україну йдуть атмосферні фронти: синоптики прогнозують небезпечну погодуВідео

13:52

Путін процитував паскудну пісню "Червоної цвілі": Пєсков ніяково виправдав начальникаВідео

Реклама
13:26

"Ми не перетнемо свої червоні лінії": Кулеба висловився про підсумки переговорів Путіна і Макрона

13:07

Угода Путіна і Макрона щодо України: у Кремлі спростували інформацію ЗМІВідео

12:59

На українців з 1 травня очікують нові платіжки за газ: паливо рахуватимуть у кіловат-годинах

12:45

"Чому не видали мегафони": у мережі тролять довгий стіл Путіна під час переговорів з Макроном

12:44

"Повз проходив і перший кинувся у вогонь": у Дрогобичі пожежник допоміг врятувати дітей та господаря палаючої квартири

12:41

Лікарі з Охматдиту дали свою згоду на пересадку органів після смертіВідео

12:09

Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19

12:07

Україна та Польща домовилися про відміну обмежень на транспортні перевезення – Мінінфраструктури

12:03

Прикмети на 9 лютого: що не можна робити в день Іоанна Златоуста і як не потрапити в бідуВідео

11:55

Путін на зустрічі з Макроном погрожував Україні і НАТО ядерними бомбами

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти