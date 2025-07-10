РФ спеціально била по мирних жителях: на Київщині зруйновано безліч будинків

Готується допомога людям, чиї домівки постраждали.

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Наслідки ударів в районах Київщини / колаж: Главред, фото: Микола Калашник

Ключові тези:

У Київській області ліквідовують наслідки масованої атаки

В Обухівському районі поранення отримав чоловік

Ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки масованої атаки Росії. Пошкодження зафіксовано у 6 районах області. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.

Він розповів, що в Обухівському районі поранення отримав чоловік.

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Що відомо про удар РФ по Україні - відео:

"Він госпіталізований до місцевої лікарні. Стан тяжкий. Наразі знаходиться в операційній. Уся необхідна медична допомога надається", - йдеться у повідомленні.

Калашник також розповів про ситуацію у інших районах Київщини:

Броварський район. Пошкоджено 24 приватні будинки, господарчі споруди, 10 автомобілів. Пошкодження будинків різного ступеня. У більшості — вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі.

Пошкоджено 24 приватні будинки, господарчі споруди, 10 автомобілів. Пошкодження будинків різного ступеня. У більшості — вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі. Вишгородський район. Ліквідована пожежа гаражного приміщення.

Ліквідована пожежа гаражного приміщення. Фастівський та Бориспільський район. Пошкоджено по два приватні будинки.

Пошкоджено по два приватні будинки. Бучанський район. Пошкоджено понад 20 автомобілів.

Голова Київської ОДА зауважив, що ворог цілеспрямовано атакує саме мирні населені пункти.

"Уже працюємо з місцевою владою та нашими партнерами над допомогою людям, чиї домівки постраждали", - підсумував він.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня країна-агресор Росія атакувала Київ. Внаслідок цього у столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Подільському районі через атаку РФ загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.

Водночас, Володимир Зеленський заявив, що ворог застосував для удару 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – Шахеди.

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