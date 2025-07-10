РФ спеціально била по мирних жителях: на Київщині зруйновано безліч будинків

Ключові тези:
- У Київській області ліквідовують наслідки масованої атаки
- В Обухівському районі поранення отримав чоловік
- Ворог цілеспрямовано атакує мирні населені пункти
Київщина продовжує ліквідовувати наслідки масованої атаки Росії. Пошкодження зафіксовано у 6 районах області. Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник.
Він розповів, що в Обухівському районі поранення отримав чоловік.
Що відомо про удар РФ по Україні - відео:
"Він госпіталізований до місцевої лікарні. Стан тяжкий. Наразі знаходиться в операційній. Уся необхідна медична допомога надається", - йдеться у повідомленні.
Калашник також розповів про ситуацію у інших районах Київщини:
- Броварський район. Пошкоджено 24 приватні будинки, господарчі споруди, 10 автомобілів. Пошкодження будинків різного ступеня. У більшості — вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі.
- Вишгородський район. Ліквідована пожежа гаражного приміщення.
- Фастівський та Бориспільський район. Пошкоджено по два приватні будинки.
- Бучанський район. Пошкоджено понад 20 автомобілів.
Голова Київської ОДА зауважив, що ворог цілеспрямовано атакує саме мирні населені пункти.
"Уже працюємо з місцевою владою та нашими партнерами над допомогою людям, чиї домівки постраждали", - підсумував він.
Удари РФ по Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, у ніч на 10 липня країна-агресор Росія атакувала Київ. Внаслідок цього у столиці зафіксовано підвищений рівень забрудненості повітря.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що у Подільському районі через атаку РФ загинули 2 жінки: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.
Водночас, Володимир Зеленський заявив, що ворог застосував для удару 18 ракет, серед яких і балістичні, та близько 400 ударних дронів, із яких майже 200 – Шахеди.
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