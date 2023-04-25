РФ вдарила по центру Куп’янська: є загиблі і 10 поранених, з-під завалів намагаються дістати людей

Російські окупанти під час обстрілу міста зруйнували музей, люди опинилися під завалами.

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Окупанти зруйнували музей в Куп'янську, під завалами люди/ скрін

Російська окупаційна армія у вівторок, 25 квітня, обстріляла центр Куп'янська Харківської області із зенітно-ракетних комплексів С-300. Загарбники влучили в музей.

Уже відомо про загиблих і десятьох поранених цивільних. Під завалами ще залишаються люди. Про це повідомили голова Офісу президента Андрій Єрмак і голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Росіяни обстріляли центр міста Куп’янськ на Харківщині з С-300. Влучили в музей. Під завалами є люди, попередньо вже відомо про понад 5 поранених", – написав Єрмак у Telegram.

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Після цього голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що щонайменше двоє людей перебувають під завалами. Він зазначив, що на місці влучання у будівлю Краєзнавчого музею працюють всі екстрені служби, інформація уточнюється.

Синєгубов уточнив, що вже відомо про 10 поранених цивільних. Троє з них були госпіталізовані. Семеро мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці.

"Двоє людей залишаються під завалами. Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям", – зазначив голова ОВА.

Також він попередив, що є ймовірність нових ракетних ударів по Харкову та населених пунктах області і закликав не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Російські загарбники зруйнували музей в Куп'янську, є загиблі, під завалами залишаються люди/ скрін

Як повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський, загинула працівниця музею, двоє людей залишаються під завалами, триває ліквідація наслідків обстрілу.

"Купʼянськ, центр міста, краєзнавчий музей. Країна-терорист робить усе, щоб знищити нас повністю: нашу історію, нашу культуру, наших людей, абсолютно варварськими методами вбиваючи українців. Не маємо права про це забувати ні на секунду. Маємо й будемо відповідати!... Вічна памʼять загиблій і співчуття рідним. А відповідальність усіх винних у цих воєнних злочинах точно буде, і буде безжальною", – зазначив Зеленський.

Обстріли з боку російських окупантів

14 квітня російські окупанти безжально обстріляли житловий район міста Слов'янськ на Донеччині. В результаті "прильотів" повністю знесло кілька квартир. Загинули 15 людей, серед яких маленька дитина.

15 квітня російські окупанти обстріляли Херсон. В результаті "прильотів" загинули відразу дві жінки. Вони отримали мінно-вибухові травми, несумісні з життям. Пізніше в Херсонської обласної асоціації футболу заявили, що без дружини і дочки в одну хвилину залишився спортивний лікар Володимир Дудка, який працював в декількох футбольних клубах і був досить відомий у своїх колах.

У Харкові 22 квітня пізно ввечері пролунали потужні вибухи. Російські окупанти обстріляли місто із зенітно-ракетних систем С-300. Одна з ракет потрапила в об'єкт цивільної інфраструктури.

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