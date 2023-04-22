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У Харкові пролунали потужні вибухи: окупанти обстріляли місто

Ангеліна Підвисоцька
22 квітня 2023, 22:16 оновлено 22 квітня, 22:47
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За попередніми даними, російські окупанти обстріляли Харків ракетами С-300.
З-300, Харків
Російські окупанти обстріляли Харків / Колаж фото mil.ru, УНІАН

У Харкові 22 квітня пізно ввечері пролунали потужні вибухи. Російські окупанти почали обстрілювати місто. Це підтвердив мер Харкова Ігор Терехов.

"Харків під обстрілом", - написав Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав жителів залишатися в укритті.

відео дня

"Увага! Жителі Харкова та області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигнали тривоги. Залишайтеся в укриттях!"- написав Синєгубов.

За попередніми даними, російські окупанти обстрілюють Харків із зенітно-ракетних систем С-300.

"Масштаби руйнувань і інформація про постраждалих уточнюється", - додав Синєгубов.

У Мережі опублікували відео, на яких чути гучні вибухи, що звучать в місті.

обстріл Харкова
Російські окупанти обстріляли Харків / скріншот з відео

За даними Терехова, одна з ракет потрапила в об'єкт цивільної інфраструктури. На місці вже працюють співробітники ДСНС. У Мережі повідомляють, що над містом піднімається густий дим, видно пожежу.

обстріл Харкова
Окупанти обстріляли Харків / Telegram


Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє, що жителі Харкова чули мінімум 5 вибухів. За його даними, окупанти запустили 7 ракет С-300, одна з яких нібито вибухнула на території РФ.

Як повідомляв Главред, в ніч на середу, 19 квітня, в Одесі прогриміли вибухи, було оголошено повітряну тривогу. Російські окупанти атакували дронами-камікадзе Шахед-136 Одеську область, було влучання в об'єкт інфраструктури.

У Повітряних силах повідомили, що в противник атакував Одеську область за допомогою 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Захисники українського неба знищили 10 з них.

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