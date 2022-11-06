РФ намагається захопити 4 міста на сході України: Жданов назвав найгарячіші точки на фронті

РФ намагається захопити 4 міста на сході України/ Міноборони РФ, Главред

Станом на цей час найгарячішими точками на фронті є Бахмут, Соледар, Авдіївка і Мар'їнка. Через конкуренцію навколо Путіна і намагання Пригожина довести ефективність його ПВК "Вагнера" бої за ці міста стають ще більш інтенсивними.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в ефірі телеканалу Freeдом. Він зазначив, що названі міста є ключовими для окупантів.

Експерт наголосив, що на тих напрямках для українських військових зійшлося кілька поганих факторів.

"Перший – це політична воля Путіна захопити Донецьку область. Другий – особисті амбіції Пригожина, який хоче довести, що він кращий, ніж генштаб РФ. Це стосується і перерозподілу сфер впливу довкола Путіна. І Пригожин хоче показати, що приватна військова компанія під його керівництвом воює набагато ефективніше, ніж Збройні сили РФ під командуванням генерального штабу РФ", – каже Жданов.

Тому ці точки будуть і далі найгарячішими на фронті, наголошує експерт. Він нагадав слова головнокомандувача ЗСУ генерала Віталія Залужного, який розповідав, що на тих напрямках відбувається до 80 атак за добу.

"Наскільки я знаю, є проблеми навіть з перезаряджанням набоїв. Наші війська не встигають перезаряджати, настільки інтенсивними є атаки", – зазначає Жданов.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про те, що Росія концентрує свої сили для можливого повторення масованих ударів по інфраструктурі. Він зазначив, що цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що держава-терорист РФ змінила тактику війни проти України. Росія почала акцентувати увагу на трьох нових пунктах: перевела свою економіку на військові рейки; веде геноцидний тип війни; вкидає наративи про тактичну ядерну зброю, "брудну бомбу" або вибух на ЗАЕС.

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