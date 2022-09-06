РФ програє війну в Україні: ексглава ЦРУ назвав причину

Знищена в Україні бронетехніка РФ / Фото УНІАН

Перспектива перемоги Росії в війні з Україною стає все більш малоймовірною, заявив колишній директор американського агентства зовнішньої розвідки ЦРУ Девід Петреус.

Він вважає, що НАТО і всі країни Заходу повинні забезпечити, щоб Росія зазнала поразки в Україні. Як підкреслив він в інтерв'ю Die Welt, наслідки перемоги Росії в Україні дійсно будуть надзвичайно серйозними.

Співрозмовник високо оцінив рівень підготовки українських воїнів. Він вважає, що ЗСУ дуже ефективно використовують всю зброю, яку отримують від західних партнерів, і регулярно змушують РФ відводити важке озброєння, авіацію і флот.

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Разом з тим він підкреслив, що РФ має в своєму розпорядженні війська, які вона все ще може додатково розгорнути в Україні, а також запаси зброї.

"Немає ніяких сумнівів в тому, що у Росії є ще не розгорнуті в Україні значні сили, які можуть завдати величезної шкоди країнам НАТО. Як зазначив генеральний інспектор, лідери НАТО добре усвідомлюють цю реальність і роблять все, що в їхніх силах, для посилення стримування таких дій", – зазначив він.

Нагадаємо, раніше українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що в Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресора РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Пізніше у Збройних силах України закликали до тиші на інформаційному фронті щодо поширення інформації, яка стосується Подій на півдні країни. Новинний ажіотаж може перешкодити контрнаступу ЗСУ, заявила Гуменюк.

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