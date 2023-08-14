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РФ застосовує тактику "випаленої землі": Данілов назвав мету окупантів

Олексій Тесля
14 серпня 2023, 14:48 оновлено 14 серпня, 14:53
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РФ не може перемогти Україну, тому прагне компенсувати військову неспроможність, пояснив секретар РНБО.
Данилов
Олексій Данілов назвав цілі Кремля / Колаж: Главред, Фото: Telegram Луганської ОВА. УНІАН

Країна-окупант РФ не має жодних реальних планів щодо відновлення захоплених територій України, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Реальністю є тільки інформаційна бутафорія. Мета - перетворення ТОТ на "сіру зону" перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське звалище, землю не придатну до обробки і життя", - написав він в Twitter.

Секретар РНБО пояснив, що РФ не може перемогти Україну військовим шляхом, тому прагне компенсувати військову неспроможність тактикою "випаленої землі".

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Він також упевнений в тому, що окупанти не планують відновлення роботи підприємств на тимчасово окупованій території України з метою їх включення в економічну та енергетичну систему РФ. При цьому РФ планує решту підприємств довести до критичного стану, а об'єкти критичної інфраструктури готує в якості "технологічної зброї" для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони.

"Тільки повна деокупація ось - гарантія економічної та соціальної трансформації", - додав Данілов.

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Повідомлення А. Данилова / @OleksiyDanilov

Як відомо, раніше Центр національного опору повідомляв, що російські загарбники планують вивозити сміття з території РФ на тимчасово окуповані території України.

Раніше Євген Кисельов розповів про тривожний прогноз завершення війни. Війна в Україні може закінчитися в кілька етапів, заявив журналіст, телеведучий і політичний аналітик Євген Кисельов.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше сказав, що ситуація всередині Росії загострюється. Посилюється конфлікт між Міністерством оборони окупантів та бойовиками ПВК Вагнера. Подоляк прогнозує серйозне протистояння в РФ вже в найближчі місяці.

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окуповані территории Олексій Данілов війна Росії та України
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