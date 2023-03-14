РФ попалася на гачок: після Бахмута ЗСУ зі свіжими силами підуть у наступ – західні ЗМІ

Заяви Володимира Зеленського про важливість оборони Бахмута підігрівають бажання РФ завоювати це місто.

ЗСУ продовжують оборону Бахмута / соцмережі

Бої за Бахмут Донецької області вимотують російські сили, при цьому дозволяють ЗСУ накопичити резерви для наступу.

Російські втрати в районі Бахмута непропорційно вищі за українські, при цьому Володимир Путін і ватажок "Вагнера" Євген Пригожин навіть попалися "на гачок" українських захисників, йдеться в матеріалі merkur.de.

"У той час як російські збройні сили надзвичайно дурні, українці надзвичайно розумні. Бої за Бахмут зв'язують велику кількість російських сил", — цитує видання викладача економіки у військовій академії ETH Zurich Маркуса Койпа.

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На його думку, Україна зможе зберегти свої резерви — і навесні наростити сили для наступу.

Він пояснив, що постійні заяви Володимира Зеленського про важливість оборони Бахмута підігрівають бажання Пригожина завоювати це місто.

"Росія попадеться на гачок", — заявив Койп.

Разом з тим він упевнений в тому, що битва за Бахмут є війною між Пригожиним і МО РФ на чолі з Сергієм Шойгу, які є "ворогами".

"Російські війська відправляються в м'ясорубку <...> З військової точки зору це вкрай нерозумно. Але битва за Бахмут — це перш за все не досягнення військових цілей, а боротьба за владу в російському керівництві", — додав Койп.

Ситуація в Бахмуті

Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.

Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.

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