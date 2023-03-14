РФ попалася на гачок: після Бахмута ЗСУ зі свіжими силами підуть у наступ – західні ЗМІ

Бої за Бахмут Донецької області вимотують російські сили, при цьому дозволяють ЗСУ накопичити резерви для наступу.
Російські втрати в районі Бахмута непропорційно вищі за українські, при цьому Володимир Путін і ватажок "Вагнера" Євген Пригожин навіть попалися "на гачок" українських захисників, йдеться в матеріалі merkur.de.
"У той час як російські збройні сили надзвичайно дурні, українці надзвичайно розумні. Бої за Бахмут зв'язують велику кількість російських сил", — цитує видання викладача економіки у військовій академії ETH Zurich Маркуса Койпа.
На його думку, Україна зможе зберегти свої резерви — і навесні наростити сили для наступу.
Він пояснив, що постійні заяви Володимира Зеленського про важливість оборони Бахмута підігрівають бажання Пригожина завоювати це місто.
"Росія попадеться на гачок", — заявив Койп.
Разом з тим він упевнений в тому, що битва за Бахмут є війною між Пригожиним і МО РФ на чолі з Сергієм Шойгу, які є "ворогами".
"Російські війська відправляються в м'ясорубку <...> З військової точки зору це вкрай нерозумно. Але битва за Бахмут — це перш за все не досягнення військових цілей, а боротьба за владу в російському керівництві", — додав Койп.
Ситуація в Бахмуті
Раніше повідомлялося, що в ході засідання Ставки верховного Головнокомандувача розглянули питання про ймовірний вихід українських військових з Бахмута. Військове керівництво країни переконане, що Україні слід продовжувати оборону і посилювати позиції захисників, щоб ворог не зміг "взяти" місто.
Військовий експерт Олег Жданов сказав, що окупаційна армія Росії досягла часткового успіху в боях за Бахмут. Ситуація критична, є загроза оточення. На думку Жданова, командування ЗСУ може прийняти рішення про вихід з міста.
Радник глави офісу президента Михайло Подоляк підкреслив, що сили оборони України поки не виходять з Бахмута. Російські окупанти підірвали міст, по якому йшло належне забезпечення ЗСУ, але існують і інші маршрути. У місті тривають інтенсивні вуличні бойові дії.
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