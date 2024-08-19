РФ атакувала Україну дронами, їх довелося збивати у 8 областях: які наслідки

У деяких областях внаслідок нічних ударів окупантів горіли житлові будинки, є постраждалі.

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РФ атакувала Україну дронами, їх довелося збивати у 8 областях/ колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, ua.depositphotos.com

Російські загарбники у ніч на понеділок, 19 серпня, атакували Україну безпілотниками. Загалом вони запустили по території нашої держави 11 "Шахедів" – їх усі вдалося збити українській протиповітряній обороні.

Ворожі цілі наше ППО збивало у восьми областях. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Він зазначив, що окупанти запускали дрони із курського напрямку та Приморсько-Ахтарська у країні-агресорці Росії.

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"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", – повідомив Олещук.

На Київщині влучань немає, працювало ППО

Окупанти вкотре намагалися вночі атакувати ударними дронами Київську область, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. Він зазначив, що в області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі.

"Влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих немає. Падіння уламків фіксується поза межами населених пунктів. Дякую нашим силам ППО за надійний захист та ефективну роботу. Звертаюся до кожного жителя області – не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Будьте відповідальними та перебувайте в укриттях під час небезпеки", – зазначив Кравченко.

Наслідки нічних ударів по областях України

У Миколаївській області у ніч на 19 серпня силами та засобами протиповітряної оборони було знищено три дрони типу "Shahed 131/136", повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За повідомленнями очільників обласних військових адміністрацій, на Черкащині в цю ніч було знищено один ворожий безпілотник, на Дніпропетровщині – два (спершу розвідувальний, і потім – "Шахед"). У цих областях обійшлося без наслідків.

Внаслідок нічних обстрілів окупантів по Харківщині у Куп’янську постраждала 52-річна жінка – вона отримала вибухове поранення. Також через атаки окупантів у селі Ківшарівка Куп’янської тергромади пошкоджені три п’ятиповерхові житлові будинки, приміщення та техніка підприємства по благоустрою. У Куп’янську внаслідок обстрілу горіли будинки та господарчі споруди, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти вночі також обстрілювали прикордоння Сумської області.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Глухівська, Шалигинська громади", – йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Удари РФ по Україні – останні новини

Раніше повідомлялося, що РФ двічі за ранок намагалася атакувати Київ 18 серпня. Силами і засобами ППО всі ворожі цілі були знищені. У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

18 серпня РФ атакувала Україну дронами, балістикою і крилатими ракетами. У Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки ворожих цілей вдалося збити.

Також раніше повідомлялося, що було розкрито масштаб майбутнього удару Росії по Україні на День Незалежності. Останній раз Росія завдавала по Україні масованого удару ще на початку липня.

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