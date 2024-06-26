Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

Нещодавно російські окупанти заявили про захоплення села Парасковіївка, що на Донеччині. Однак українська сторона переконує, що контроль над ним в руках ЗСУ.

https://glavred.net/ukraine/vrag-snova-pospeshil-vsu-otricayut-okkupaciyu-odnogo-iz-sel-na-donetchine-10576211.html Посилання скопійоване

Росіяни збрехали про окупацію села на Донеччині / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін карти DeepState

На Таврійському напрямку ворог не полишає спроб наступати на позиції українських оборонців. На цій ділянці фронту армія РФ вкотре виявила поспіх, заявивши про взяття контролю над ще одним населеним пунктом - селом Парасковіївка, що поблизу Новомихайлівки. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

В етері телемарафону представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський розповів, що українські сили продовжують утримувати село під контролем, хоча вона дуже постраждало від ворожих обстрілів.

"Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції", - сказав він. відео дня

При цьому український військовий зазначив, що Парасковіївка фактично вже зруйнована повністю. Через постійні удари окупаційних військ там немає жодної вцілілої будівлі.

І на цьому ворожі війська не зупиняються - армія РФ продовжує інтенсивно засипати населений пункт та українські позиції снарядами, мінами, б’ють авіабомбами.

Хто такий Орест Дрималовський? Орест Дрималовський - український телеведучий, який оголосив про своє рішення мобілізуватися у лави ЗСУ в прямому етері телемарафону. Після отримання повістки він заявив, що "іншого шляху до перемоги немає" та став представником пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Ситуація на Донеччині - що відомо

Нагадаємо, гарячою точкою на Донеччині наразі залишається Бахмутський напрямок. Там нещодавно російські окупанти захопише селище Шуми.

Нещодавно російські окупаційні війська розпочали масштабний штурм позицій ЗСУ на Курахівському напрямку в Донецькій області. В сторону українських захисників почала сунути важка техніка противника, однак її вчасно виявили та ліквідували.

Раніше стало відомо, що російські окупаційці війська проводять заходи для наступу на місто Часів Яр з флангів для подальшого оточення українського гарнізону, однак це є нездійсненним для ворога.

Інші новини з фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред