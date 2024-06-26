УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

Анна Косик
26 червня 2024, 19:59
60
Нещодавно російські окупанти заявили про захоплення села Парасковіївка, що на Донеччині. Однак українська сторона переконує, що контроль над ним в руках ЗСУ.
Армия РФ, Прасковьевка
Росіяни збрехали про окупацію села на Донеччині / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін карти DeepState

На Таврійському напрямку ворог не полишає спроб наступати на позиції українських оборонців. На цій ділянці фронту армія РФ вкотре виявила поспіх, заявивши про взяття контролю над ще одним населеним пунктом - селом Парасковіївка, що поблизу Новомихайлівки. Однак у ЗСУ спростували цю інформацію.

В етері телемарафону представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський розповів, що українські сили продовжують утримувати село під контролем, хоча вона дуже постраждало від ворожих обстрілів.

"Наші підрозділи досі перебувають у селі Парасковіївка, досі дуже міцно тримаються за ці позиції", - сказав він.

відео дня

При цьому український військовий зазначив, що Парасковіївка фактично вже зруйнована повністю. Через постійні удари окупаційних військ там немає жодної вцілілої будівлі.

І на цьому ворожі війська не зупиняються - армія РФ продовжує інтенсивно засипати населений пункт та українські позиції снарядами, мінами, б’ють авіабомбами.

Хто такий Орест Дрималовський?

Орест Дрималовський - український телеведучий, який оголосив про своє рішення мобілізуватися у лави ЗСУ в прямому етері телемарафону. Після отримання повістки він заявив, що "іншого шляху до перемоги немає" та став представником пресслужби 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

Ситуація на Донеччині - що відомо

Нагадаємо, гарячою точкою на Донеччині наразі залишається Бахмутський напрямок. Там нещодавно російські окупанти захопише селище Шуми.

Нещодавно російські окупаційні війська розпочали масштабний штурм позицій ЗСУ на Курахівському напрямку в Донецькій області. В сторону українських захисників почала сунути важка техніка противника, однак її вчасно виявили та ліквідували.

Раніше стало відомо, що російські окупаційці війська проводять заходи для наступу на місто Часів Яр з флангів для подальшого оточення українського гарнізону, однак це є нездійсненним для ворога.
Інші новини з фронту:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська
Реклама

Головне за день

Євро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітає

Євро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітає

21:03 Спорт
Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

20:12 Політика
Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

19:59 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Чоловічок начебто віруючий : Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ 2615

"Чоловічок начебто віруючий": Аліна Кабаєва зганьбилася на всю РФ

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ 2162

Чому Путіна нервово трясе від того, що відбувається в РФ

Як відклеїти етикетку від скляної банки - не залишиться й липких слідів 1676

Як відклеїти етикетку від скляної банки - не залишиться й липких слідів

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024 1659

Налетять серйозні нещастя: астролог назвав 4 знаки зодіаку, на яких чекають біди у липні 2024

Останні новини

20:49

"Резервів немає": чи вдасться росіянам вибратись з "капкану" на Харківщині

20:28

Чоловік купив додому помідори: те, що він побачив всередині - огидливо

20:12

Три держави НАТО були проти негайного членства України рік тому - посол

19:59

Ворог знову поспішив: ЗСУ заперечили окупацію одного з сіл на Донеччини

19:55

Плюс один: Мірошниченко показали прийомну доньку

Євро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітаєЄвро 2024 Україна - Бельгія: наша збірна зіграла внічию та вілітає
19:45

Втрати Росії у війні б'ють "абсолютні рекорди": з чим це пов'язано

19:42

Дощі відступають, Україну огортає спека: якою буде температура повітря

19:26

Яка форма плаття робить стрункішою: варіанти для всіх фігур

19:10

Чому Сі Цзіньпін обережно ставиться до обіймів Кіма з Путіним?Погляд

Реклама
19:09

Тільки геній знайде кота за 8 секунд: найкращий спосіб перевірити уважність

19:03

Постануть перед великим вибором: які 4 знаки будуть найщасливішими у липніВідео

18:50

Це м'ясорубка: "воєнкор" видав небажані факти щодо боїв Росії під ХарковомВідео

18:37

Камалія несподівано повернулася до дітей та колишнього чоловікаВідео

18:26

Графіки вимкнення світла на 27 червня: у які години не буде електроенергії

18:10

Бронь від мобілізації тепер відображається у "Резерв+": як оновити документ

18:07

Щасливчиками не стануть: 5 знаків зодіаку, на яких у липні чекають неприємностіВідео

17:45

Єва Бушміна розповіла, як стала "заручницею" Меладзе та його ВІА Гри

17:38

Не вода: який напій найкраще допомагає побороти спеку - свіжість моментальна

17:37

"Мова піде про програш": Жданов розповів, чи вдасться Китаю заморозити війну

17:33

Світла стане більше: у Міненерго сказали, коли українцям чекати на покращення

Реклама
17:27

Не обороняв Маріуполь, але отримав "Героя": нові подробиці скандалу довкола Содоля

17:09

Ви лідер чи романтик: про які риси характеру розповідає почерк людиниВідео

16:50

Над містом стовп диму: Харків під масованим ударомФото

16:49

"Мамо! Я вдома, я в Україні!": історія звільненого з полону оборонця Маріуполя

16:45

Жінка відкрила валізу після поїздки в Африку і знайшла "волохатого попутника"

16:41

Дуже важливий ритуал: що потрібно обов'язково викинути 27 червня

16:14

Жданов знайшов протиріччя у підтримці Китаєм Росії: на що Пекін розраховує

16:09

Племінник Ольги Сумської розкрив деталі сімейного конфлікту через Тоню ПапернуВідео

15:58

"Бам... все зникло": чоловік показав, як можна прибрати подряпини на машині

15:56

"Там серйозне військове виробництво": Жданов сказав, яка країна здатна завалити ЗСУ зброєю

15:48

Стане тільки гірше: чому не можна поливати собаку водою у спекуВідео

15:37

Можлива війна Китаю і США: Жданов насторожив сценарієм протистояння країн

15:28

"Було озвучено чітко": у США пояснили формулювання про "міст України до НАТО"

15:26

Ризик для агресора: в РФ проблеми з в'язнями, яких відправили воювати в Україну

15:25

Справа Тищенка. Чи послідує СІЗО після домашнього арештуФото

15:17

Як піти на друге побачення: три чарівні слова, які утримають його "на гачку"

15:10

"Справжній велетень": в США помер найвищий у світі собака - як він виглядавВідео

14:56

У Сергія Жадана роман із відомою депутаткою - блогер

14:51

Битва за Часів Яр: ЗСУ вдалося вибити окупантів з одного мікрорайону – Bild

14:41

Є жахливе пояснення: чому в СРСР не було туалетного паперу - відповідь історикаВідео

Реклама
14:36

"Гай дитячих снів" і "Потяг додому": проєкти 1+1 media та Київстар ТБ здобули першість у конкурсі маркетингових ініціатив X-RAY

14:23

Чому джинси роблять синіми: цікаві відповіді на просте запитання

14:20

Чому казати "все рівно" – велика помилка: який вислів потрібно використовуватиВідео

14:04

Десятки окупантів заблоковані: відомі нові деталі боїв у Вовчанську

13:33

На кожну ракету ППО припадає по 5-6 ракет із РФ: у ДТЕК приголомшили заявою

13:26

Нова українська соціальна мережа - Pleex новости компании

13:21

Вдарить +31 градус, але не всюди: де в Україні будуть дощі

12:53

Особливо важке завдання: в ГУР сказали, чи вдасться повернути з полону азовцівФото

12:45

Готується простіше простого: ніжний десерт "Смажене молоко"Відео

12:41

Дочка Лізи Ющенко носить прикрас на 400 000 гривень на одній руці

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти