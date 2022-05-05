"Скаже, що так і треба": польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травня

Польський генерал пояснив, на що піде Путін в разі неуспіху до 9 травня/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін 9 травня може оголосити, що території, які до того часу вдалося захопити Росії у війні проти України, і були справжніми цілями. А отже "план виконаний". І тоді російська пропаганда рознесе цю заяву як оголошення про "перемогу РФ у війні".

І росіяни при цьому проковтнуть таку брехню і повірять своєму диктатору. Таку думку висловив військовий експерт, екскомандувач сухопутних військ та ексзаступник міністра національної оборони Польщі генерал Вальдемар Скшипчак, пише Укрінформ.

"Російська пропаганда може оголосити все що завгодно, і навіть із поразки, яку вона зазнає в Україні, зробити перемогу. І росіяни віритимуть Путіну… Ймовірно, 9 травня Путін заявить, що території, які вони змогли захопити за період війни в Україні, і були цілями Кремля", – заявив польський генерал.

Та, за його словами, російській владі насправді немає про що оголошувати, адже війну проти України вони програють.

Мобілізація для Росії не допоможе

Скшипчак зазначає, що для РФ уже не допоможе навіть загальна мобілізація, адже новобранцям потрібно буде принаймні декілька тижнів на підготовку. Тому в оперативному плані для Росії це нічого не дасть.

При цьому зараз в путінської армії уже немає сил на подальшу окупацією українських земель, адже армія РФ вже не має боєздатного війська, а українські воїни натомість героїчно і ефективно захищають свою рідну землю.

Путін боїться того, що Україна, отримавши багато військової техніки від країн-партнерів і створивши нові військові підрозділи, почне витісняти росіян зі своєї землі.

"Час зараз грає на Україну, і його треба використати", – наголосив польський генерал.

Путін боїться бунтів

Російський диктатор також добре розуміє, що програш в Україні сильно похитнув його позиції в РФ. Тому в умовах війни і під впливом запроваджених Заходом санкцій там можуть початися заворушення, спрямовані на те, щоб усунути Путіна, каже польський генерал.

Раніше багато експертів заявляли, що активізація військових дій армією РФ на Донбасі і півдні України пов'язана з бажанням продемонструвати якісь "перемоги" до 9 травня, щоб президент Росії Володимир Путін міг озвучити їх громадянам своєї країни саме в цей день.

Також раніше повідомлялося, що вище керівництво військ РФ і особисто президент Володимир Путін отримують фейкові відомості про ситуацію на війні проти України. Відсутність реальної інформації на фронті вже призвела до загибелі не однієї тисячі російських військових і провалу поставлених військових завдань.

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