РФ не посилюватиме наступ з моря після відкриття "зелених коридорів" - Кубраков

Росія не посилюватиме наступ на порти / Колаж Олександр Кубраков

Росія не буде посилювати свій наступ з моря після відкриття "зелених коридорів" для вивезення зерна з українських портів. Російських військових відразу зупинять українські ракети, якщо вони тільки спробують увійти в зону їх досяжності. Про це в ефірі ТСН заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, який очолює українську делегацію в Стамбулі.

"Після того, як Україна почала успішно застосовувати ракети "Нептун", після того, як ми отримали ракети Harpoon, після того, як ми потопили пару великих, невеликих кораблів Російської Федерації, російські кораблі в останні тижні ховаються, майже не залишають кримську акваторію. Тому що вони розуміють, що як тільки вони наближаються на відстань, з якої потрапляють наші ракети, вони розуміють прекрасно, який буде результат", – сказав Олександр Кубраков.

Він додав, що Україна "не бачить ризику" заходу російських військових в українські порти через "зелені коридори".

"Я впевнений, що наші Збройні сили готові. І звільнення острова Зміїний - це ще додаткове підтвердження тому, що ми свою територію контролюємо", – додав Кубраков.

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Зернова угода

Нагадаємо, 22 липня Україна, Росія, ООН і Туреччина підписали чотиристоронню угоду, яке розблокує експорт українського зерна по Чорному морю.

Ця угода буде діяти 120 днів, але передбачена можливість продовження.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угода про експорт зерна по Чорному морю являється демонстрацією того, що Україна вистоїть у війні проти Росії. Він також додав, що завдяки угоді близько 20 млн тонн минулорічного врожаю зернових підуть на експорт. Станом на зараз в Україні в наявності зерна на 10 млрд доларів.

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