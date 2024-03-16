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РФ націлилася на захоплення трьох населених пунктів: полковник назвав напрямок

Олексій Тесля
16 березня 2024, 02:05
Ворог намагається витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, розповів Сергій Сідорін.
ВСУ
ЗСУ стримують окупантів на сході / Колаж: Главред, Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою, свої атаки ворог підтримує артилерією різних калібрів, авіацією і бомбовими ударами, розповів командир Батальйонно-тактичної групи 4 бригади оперативного призначення НГУ полковник Сергій Сідорін.

"Основні бойові дії відбуваються в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка, а також у межах населених пунктів Іванівське та Богданівка", - наголосив він в ефірі Апостроф TV.

Ворог активізує артилерію та авіацію для того, щоб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, каже український військовий.

відео дня

"Противник постійно намагається витіснити підрозділи Сил оборони України із займаних позицій. Свої дії він підтримує артилерією різних калібрів по передньому краю, а також застосовує авіацію і завдає бомбових ударів по інфраструктурі населеного пункту Часів Яр", - уточнив він.

Полковник НГУ каже, що ворог активно ставить мінно-вибухові, невибухові загородження і на деяких напрямках готується до оборонних дій. При цьому на інших напрямках противник малими групами з використанням техніки намагається зблизитися з українськими підрозділами на дистанцію стрілецького бою і провести атаку.

Сідорін уточнює, що окупанти також намагаються захопити кілька позицій українських військових, активно використовуючи артилерію і FPV-дрони. Після цього противник намагається використовувати техніку для доставки особового складу на поле бою.

"Якщо противник зосереджує свої дії безпосередньо на якійсь позиції, ставить собі за мету захопити одну-дві позиції, по цих позиціях наноситься артилерійський удар, також наносяться удари FPV-дронамі, і потім противник намагається використати техніку для доставки особового складу на поле бою", - додав він.

Хто такий Сергій Сідорін?

Сергій Володимирович Сідорін — український військовослужбовець, капітан Національної гвардії України, пише Вікіпедія.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що РФ проривається на сході. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії, каже головком ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, унаслідок тривалих позиційних боїв, що тривали 14 березня, російські окупанти просунулися в Бердичах, Ясинуватського району Донецької області. Як свідчать геолокаційні кадри, російські війська перебували на кількох вулицях у селищі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

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Бахмут війна на Донбасі війна Росії та України
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