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РФ хоче "підрізати крила" Україні: дипломат розкрив загрозу мирних переговорів

Руслана Заклінська
3 лютого 2025, 10:29
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Росія вимагатиме гарантій безпеки, яких не потребує, припустив Олександр Хара.
РФ хоче 'підрізати крила' Україні: дипломат розкрив загрозу мирних переговорів
Росія хоче переговорів, але не миру / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента України

Головні тези Хари:

  • Росія піде на переговори, але не готова йти на поступки
  • Кремль вимагатиме "гарантій безпеки", які послаблять Україну
  • РФ збереже союз з Китаєм і прагне зберегти імідж серед країн "третього світу"

Росія охоче піде на переговори, однак це не означає, що вона готова до серйозних поступок. Кремль вимагатиме від міжнародної спільноти "гарантій безпеки", які фактично означатимуть послаблення України та країн Європи. Про це в інтерв'ю Главреду розповів дипломат, виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара.

За його словами, Кремль навряд чи зрадить свого стратегічного партнера – Китай. Водночас РФ намагатиметься зберегти свій імідж серед країн, що розвиваються — тих самих держав, яких часто називають країнами "третього світу".

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"Звичайно, Росія намагатиметься робити те, що вона робила з 1991 по 2022 рік, а саме прив’язати питання ядерного роззброєння до інших вимог. Зокрема, щодо отримання преференцій на пострадянському просторі, обмеження сил і засобів НАТО в Європі, особливо на кордоні з Росією", - зазначив Хара.

Дипломат вважає, що Москва пропонуватиме комплексний підхід, де вона не тільки прагнутиме скорочення певних видів озброєнь, але й буде намагатися змінити саму архітектуру міжнародної безпеки.

Хара також зауважив, що Росія, незважаючи на постійні порушення міжнародних угод, вимагатиме "гарантій безпеки". Однак ці гарантії насправді не є необхідними для Росії, оскільки вона вже є найбільшою ядерною державою і ніхто не збирається на неї нападати. Тому такі вимоги більше слугують інструментом для послаблення позицій України та країн Центрально-Східної Європи.

"В риториці росіян такі гарантії безпеки означають беззахисність України та країн Центрально-Східної Європи, відсутність американської військової присутності в Європі, юридичні механізми, які збережуть привілейоване становище Росії у Раді Безпеки ООН. Фактично, вони хочуть повернути світ до ситуації, коли лише постійні члени Ради Безпеки ухвалюють рішення щодо застосування сили іншими державами", - пояснив Хара.

Мирні переговори з РФ - останні новини

Нагадаємо, 1 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що веде "дуже серйозне" обговорення з Росією щодо війни в Україні. Він пообіцяв провести розмову з Володимиром Путіним і сподівається на значущий результат.

Також президент України Володимир Зеленський підкреслив, що виключення України з переговорів між США та Росією було б небезпечним. Він зауважив, що Росія не зацікавлена в реальних поступках і, ймовірно, намагатиметься використовувати переговори у своїх цілях.

Як повідомляв Главред, Трамп оголосив про заплановані переговори з Україною, Росією та іншими сторонами. Він зазначив, що адміністрація має справу з обома країнами і планує зустрічі для обговорення ситуації.

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Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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війна в Україні Олександр Хара війна Росії та України мирні переговори з Росією
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