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"Частина міста вже під вогневим контролем": військові - про початок боїв за Курахове

Ангеліна Підвисоцька
3 листопада 2024, 18:36
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Російські окупанти намагаються заходити в Курахове.
ВСУ
РФ бере під вогневий контроль північ Курахового / Колаж: Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України

Що кажуть військові:

  • Скоро можуть початися бої за Курахове
  • Ворог намагається обходити місто з півночі
  • Росіяни беруть Курахове під вогневий контроль

Російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Вже скоро можуть початися бої за місто. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

Попри те, що лінія бойового зіткнення ще не знаходиться біля самого міста, проте ворог намагається заходити у населений пункт.

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"Скоро можемо констатувати факт боїв за Курахово. Так, ЛБЗ до самого міста ще не дійшла, але в окраїни неодноразово залітала (російська - ред.) техніка, яка одразу знищувалась ... Погані справи на Курахівському напрямку, навіть немає настрою щось писати", - написав він.

Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" зазначив, що росіяни обходять Курахове за водосховищем з півночі і беруть цей фланг міста під вогневий контроль.

"Оборона в таких умовах ускладнюється в рази, паралельно йдуть постійні механізовані штурмові дії в напрямку головної логістичної траси", - написав він.

Хто такий Станіслав Бунятов?

Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".

У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.

'Частина міста вже під вогневим контролем': військові - про початок боїв за Курахове
Що відомо про місто Курахове / Інфографіка: Главред

Де знаходиться Курахове

Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.

Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.

Наступ на Курахове - головні новини

Як писав Главред, лейтенант "Алекс" попереджав про те, що росіяни намагаються вдертися в Курахове. Ворог атакує українські позиції технікою та піхотою. Також війська РФ намагаються тиснути зі сторони Трудового.

На Курахівському напрямку росіяни зайшли у Максимівку. Ворог намагається просуватися піхотою та технікою углиб населеного пункту, казав Станіслав Бунятов.

Лейтенант "Алекс" також зазначав, що через наступ росіян є ризик втратити велику кількість територій. Після взяття Селидового росіяни почали кидати більшість ресурсів у Новодмитрівку та тиснуть з півдня зі сторони Ясної Поляни.

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війна в Україні Курахове вторгнення Росії Станіслав Бунятов
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