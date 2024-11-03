'Частина міста вже під вогневим контролем': військові - про початок боїв за Курахове

Що кажуть військові:
- Скоро можуть початися бої за Курахове
- Ворог намагається обходити місто з півночі
- Росіяни беруть Курахове під вогневий контроль
Російські окупанти намагаються просуватися на Курахівському напрямку. Вже скоро можуть початися бої за місто. Про це заявив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
Попри те, що лінія бойового зіткнення ще не знаходиться біля самого міста, проте ворог намагається заходити у населений пункт.
"Скоро можемо констатувати факт боїв за Курахово. Так, ЛБЗ до самого міста ще не дійшла, але в окраїни неодноразово залітала (російська - ред.) техніка, яка одразу знищувалась ... Погані справи на Курахівському напрямку, навіть немає настрою щось писати", - написав він.
Молодший сержант, командир відділення 24 ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов із позивним "Осман" зазначив, що росіяни обходять Курахове за водосховищем з півночі і беруть цей фланг міста під вогневий контроль.
"Оборона в таких умовах ускладнюється в рази, паралельно йдуть постійні механізовані штурмові дії в напрямку головної логістичної траси", - написав він.
Хто такий Станіслав Бунятов?
Бунятов Станіслав Станіславович - український військовий, молодший сержант. Нині він командир відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ, має позивний "Осман". Про це повідомляє Вікіпедія. На початку повномасштабного вторгнення РФ Бунятов став волонтером у Мелітополі, підтримував ЗСУ та дитячі будинки. 5 березня 2022 року виїхав з окупованого міста у Запоріжжя та вступив добровольцем до лав ЗСУ. Згодом він був розподілений до штату 24 Окремого Штурмового Батальйону "Айдар" на посаду "навідник", згодом стрілець-снайпер (марксмен), наразі займає посаду "командир машини/командир відділення".
У квітні-липні 2022 року "Осман" брав участь у звільненні смт Павлівка та обороні рубежів Вугледарського напрямку на Донеччині. Бунятов став автором Telegram каналу "Говорять Снайпер", у якому розповідає про справжню ситуацію на українському фронті. Telegram канал налічує понад 200 тисяч підписників.
Де знаходиться Курахове
Місто Курахове розташоване за 18 кілометрів від зруйнованої росіянами Мар'їнки. Російська армія обстрілює громаду майже щодня.
Попри щоденну і обов'язкову евакуацію в Курахівській громаді станом на липень 2023 року проживало 18 тисяч людей.
Наступ на Курахове - головні новини
Як писав Главред, лейтенант "Алекс" попереджав про те, що росіяни намагаються вдертися в Курахове. Ворог атакує українські позиції технікою та піхотою. Також війська РФ намагаються тиснути зі сторони Трудового.
На Курахівському напрямку росіяни зайшли у Максимівку. Ворог намагається просуватися піхотою та технікою углиб населеного пункту, казав Станіслав Бунятов.
Лейтенант "Алекс" також зазначав, що через наступ росіян є ризик втратити велику кількість територій. Після взяття Селидового росіяни почали кидати більшість ресурсів у Новодмитрівку та тиснуть з півдня зі сторони Ясної Поляни.
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