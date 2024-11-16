РФ тримає оснащеними 8 ракетоносіїв: капітан розповів, чи є загроза обстрілу

При масованих ударах, росіяни зовсім кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" не застосовують вже деякий час.

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Чи може РФ вдарити десятками "Калібрів" по Україні / Колаж: Главред, фото Міноборони РФ, скріншот із відео

Коротко:

Ворог тримає ракетоносії оснащеними

Загрозу ударів не слід відкидати

Російські окупанти в акваторії Чорного моря тримають 8 ракетоносіїв із загальним залпом - 52 ракети. Таку інформацію озвучив речник Військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в інтерв’ю Київ24.

Він наголосив, що в акваторії Чорного моря залишається 8 носіїв крилатих ракет: 5 - надводних і 3 - підводних.

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"Підводні мають 4 пускових - це 12 ракет. І по 8 пускових на 5 надводних. Тобто разом це 52 пускових. Але таких прецедентів застосування одночасно всіх носіїв не було. Наскільки я пам’ятаю, максимум доходило до трьох носіїв", - пояснив Плетенчук.

Плетенчук розповідає, що навіть, коли був виліт стратегічних бомбардувальників РФ, ворог не виводив у море ракетоносії.

Він додає, що при атаках росіяни взагалі кораблі-носії крилатих ракет "Калібр" не застосовують вже деякий час, але загрозу цю не слід вікидати.

"Виробництво ракет "Калібрів", звичайно ніхто не припиняв. Принаймні такої інформації не було. Відповідно, ймовірніше за все, вони можуть накопичувати. Тому що ворог своїх планів не залишає, він від них не відмовлявся. Тому цю небезпеку треба вважати такою, що присутня", - підсумував Плетенчук.

Ракета "Калібр" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Російські окупанти у ніч на суботу, 16 листопада, атакували Київ дронами. Повітряна тривога в столиці тривала майже 3 години. Під час атаки уламки дрона пошкодили багатоповерхівку в Оболонському районі столиці.

Згодом Главред з посиланням на Повітряні сили ЗСУ писав, що країна-агресорка Росія, 16 листопада, запустила по Україні 83 дрони. Українській протиповітряній обороні вдалося збити 53 ворожі безпілотники, ще 30 були локаційно втрачені.

Днем раніше російська окупаційна армія випустила по Україні дві ракети й 29 дронів-камікадзе "Шахед". Більшість цілей збили в Одеській області. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram, 15 листопада, росіяни вдарили по Одеській області двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з акваторії Чорного моря. Також окупанти випустили з району Приморсько-Ахтарська 29 "Шахедів".

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Що відомо про Дмитра Плетенчука? Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024). З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім". У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

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