РФ цілилась у найбільше газосховище: куди летіла ракета, яка потрапила у Польщу

У Дашавському газосховищі зараз зберігається газ європейських компаній.

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РФ атакувала обʼєкти Нафтогазу / Колаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, texty.org.ua

Ракета, яка пролетіла над Польщею, була однією з тих, що цілилися на найбільше в Україні Дашавське газосховище у Стрийському районі, йдеться у матеріалі Texty.org.ua.

Ці ракети летіли з Курської та Брянської областей РФ, а з окупованого українського Півдня в бік Дашави прямували "шахеди".

Texty.org.ua позначили на карті приблизний маршрут російських ударних дронів, балістичних цілей та крилатих і керованих ракет під час масованих атак 23–24 березня.

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"Тут видно і маршрут ракети, яка залетіла в Польщу. На карті бачимо, що ціль – Стрий", - вказують аналітики.

Атака на Нафтогаз - що повідомляли у компанії 24 березня

У Нафтогазі тоді повідомляли, що внаслідок "прильоту" була пошкоджена наземна інфраструктура підземного газосховища. Але на споживачів газу це не вплинуло.

Що таке Дашавське газосховище Дашавське газове родовище — належить до Більче-Волицького нафтогазоносного району Передкарпатської нафтогазоносної області Західного нафтогазоносного регіону України. У Дашавському газосховищі зараз зберігається газ європейських компаній.

Удар по Україні 24 березня - подробиці та наслідки атаки Росії

24 березня під ударом опинилися Київська та Львівська області, нічні влучання БПЛА зафіксовано і в Дніпропетровській області.

Відомо, що одна з російських ракет перетнула повітряний простір Польщі. Польські повітряні сили навіть підняли бойову авіацію, але ворожу ціль не збили. Радник міністра оборони країни Мечеслав Бенек заявив, що ракету збили б, якби вона рухалася вглиб польської території.

"Зенітно-ракетна оборона, чергові пари F16 (польська та американська) встигли б збити об'єкт. Ефектори, тобто ракети, які є у пілотів на борту, могли б збити об'єкт, якби він пішов глибше і загрожував", - сказав Бенек.

Зі зведень місцевої влади випливає, що в березні 2024 року окупанти зосередили зусилля на ударах по енергооб'єктах, а також по об'єктах Нафтогазу.

За повідомленням Укренерго, ситуація зі світлом може погіршитися в Хмельницькій та Одеській областях. У Харкові все стабільно погано: місто ще не може відійти від попередньої атаки росіян на енергетичну інфраструктуру.

Повітряні сили пишуть про знищення 43 ворожих цілей. Загалом Росія випустила по Україні 29 крилатих ракет і 28 "Шахедів".

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