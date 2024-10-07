Летять Кинджали й Shahed: чому РФ часто б'є по Старокостянтинову – думка

У Хмельницькій області розташована 7-ма бригада тактичної авіації ЗСУ з бойовими літаками, нагадав Валерій Романенко.

https://glavred.net/ukraine/letyat-kinzhaly-i-shahed-pochemu-rf-chasto-bet-po-starokonstantinovu-mnenie-10603064.html Посилання скопійоване

Валерій Романенко назвав причину ударів РФ по Старокостянтинову / Офіс президента України, скрін

Удар країни-агресора РФ ракетами Кинджал по Старокостянтинову Хмельницької області пов'язаний із тим, що там розташована 7-ма бригада тактичної авіації ЗСУ з літаками Су-24, які є носіями ракет Storm Shadow, заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

"У росіян серйозна підозра, що F-16 базуються в Старокостянтинові. Тому вони приділяють посилену увагу цьому місту", - підкреслив він в інтерв'ю Radio NV.

Водночас Київ було обрано як ще одну ціль для удару через те, що РФ вважає його "центром ухвалення рішень", пояснив експерт.

відео дня

"Велика кількість важливих інфраструктурних об'єктів, управління економікою, управління країною, управління Збройними силами. До того ж, індустріальний центр, де випускають достатньо продукції військового призначення, і не тільки. Тому удари по Києву", - каже він.

Водночас він не виключив, що удар по Старокостянтинову може бути пов'язаний із тим, що напередодні в Україні був міністр оборони Нідерландів, який сказав, що перші нідерландські F-16 доправлено в Україну.

"Схоже на те, що загалом базовим аеродромом для F-16 визначено Старокостянтинів. Тому літаки - для введення первинної інформації в системі "свій-чужий", для ідентифікації цих літаків в українських Збройних Силах, для якихось процедур прийняття їх до складу наших Збройних Сил - можуть прилітати на один з аеродромів, найімовірніше, це Старокостянтинів", - не виключив співрозмовник.

Росіяни вважають, що Старокостянтинів може бути найбільш підходящим аеродромом для базування F-16, пояснив він.

"Хоча загалом у регіоні є ще кілька старих аеродромів, які теж могли б використовуватися для цього. Але поки що росіяни вважають, що найважливішим з усіх українських аеродромів для них є Старокостянтинів. З двох причин, які я називав. Тому ось туди посилено летять ракети, "Шахеди" і все, чим росіяни хочуть завдати удару", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала "Кинджалом" аеродром у Хмельницькій області. Один із трьох "Кинджалів", якими РФ атакувала Україну, влучив у Старокостянтинові на Хмельниччині, розповіли Повітряні сили ЗСУ.

Нагадаємо, вранці 7 жовтня в Києві прогриміли вибухи. Росія запустила ракети "Кинджал" у напрямку Старокостянтинова та Київської області. Унаслідок ракетної атаки в трьох районах столиці зафіксовано падіння уламків.

Як повідомлялося раніше, українські сили ППО успішно відбили російську повітряну атаку. Захисники знищили 32 ударних дрона і дві ракети "Кинджал".

/ Инфографика: Главред

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред