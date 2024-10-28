РФ кидає поранених в наступ на Сході: окупанти відмовляються йти в бій - ГУР

Російські окупанти скаржаться на відсутність укриттів від українських дронів і через деморалізацію відмовляються йти в бій, зазначили в ГУР.

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Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій / Колаж Главред, фото: 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Коротко:

Росіяни посилили наступальні дії неподалік від Лиману

Деморалізовані окупанти відмовляються йти в бій

Командування російських окупаційних військ на тлі значних втрат серед особового складу на Лиманському напрямку кидає в наступ поранених військовослужбовців ЗС РФ. Про це йдеться у повідомленні ГУР.

Російська окупаційна армія намагається посилити наступальні дії поблизу міста Лиман у Донецькій області. Для цього було перекинуто додаткові штурмові підрозділи 283-го і 488-го мотострілецьких полків ЗС РФ.

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Однак, українські захисники завдали серйозних втрат цим нововведеним силам, і деякі штурмові групи втратили боєздатність.

"Деморалізовані російські загарбники відмовляються йти в бій ― скаржаться на відсутність надійних укриттів від українських дронів", - йдеться у повідомленні.

Розвідка повідомляє, що командування окупантів для продовження наступу використовує тиск, примус та залякування, а в атаки кидають навіть легко поранених солдатів.

Що відомо про Лиман / Інфографіка: Главред

Коли звільнили Лиман Першого жовтня 2022-го року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів, а другого жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене. Після звільнення Лимана в ньому виявлено масові поховання. За попередніми даними, в одному з них поховано близько 200 цивільних, а в іншому принаймні 20 українських військовослужбовців. Поліція розпочала ексгумацію, пише Вікіпедія.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські сили поблизу Кругляківки на Куп'янщині мають завданняутримати позиції на лівому березі річки Оскіл для подальшого розширення плацдарму. Про це повідомив командир ударного батальйону БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка Юрій Федоренко.

Директор компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що російські війська можуть незабаром спробувати оточити Курахове з півдня та півночі, використовуючи великі півдуги.

Російські окупанти захопили місто Гірник у Покровському районі на Донеччині, а також просунулися в Селидовому, яке намагаються взяти в оточення, повідомили аналітики проекту DeepState.

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