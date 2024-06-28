РФ вивела підрозділи на одному з напрямків: комбат ЗСУ розповів про провал ворога

Українські військові на Лиманському напрямку завдали значних втрат противнику від яких російські окупанти досі не можуть оговтатись, зазначив комбат ЗСУ.

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Росіяни досі оговтуються від дій українських військових / Колаж Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти намагаються підлаштовуватись під тактику українських захисників в ході штурмових дій в напрямку населених пунктів Терни та Ямполівка поблизу Лиману. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" розповів командир 96-го батальйону 60-ї ОМБр, на ім'я Дмитро.

За його словами, ЗСУ дають гідну відсіч спробам російських окупантів захопити Ямполівку та Терни на Лиманському напрямку.

Він додав, що у районі, за який відповідає 60-та окрема мотопіхотна бригада, противник проводив інтенсивні бойові операції, навіть під час прибуття туди українських Збройних Сил.

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"Коли ЗСУ зайшли, противник масово, із застосуванням бронетехніки і великої кількості живої сили намагався просунутися. Завдяки злагодженим діям наших підрозділів, сусідів зліва і справа, ЗСУ вдалося нанести серйозне ураження противнику, після якого він досі оговтується", - вказав військовий.

Комбат наголосив, що бійцям 60-ОМБр вже вдалось знищити значну кількість російських військових та техніки, що спонукало російське командування вивести частину підрозділів для відновлення.

"Повернулися (росіяни - ред.) іншим складом, який теж уже поніс серйозні втрати. Росіяни пускають людей в бій на другий тиждень після підписання контракту, залучають їх до активних бойових дій. Вік росіян різний, є молоді хлопці віком 20-25 років", - розповів він.

Офіцер зазначає, що росіяни намагаються підлаштовуватись під тактику Сил оборони України для подальшого просування.

"ЗСУ не дають цього зробити. Армія РФ несе досить значні втрати в живій силі і техніці. Зараз вдалося деякою мірою заспокоїти противника на напрямку", - додав він.

Коли звільнили Лиман Першого жовтня 2022-го року українські війська увійшли в Лиман і звільнили місто від російських окупантів, а другого жовтня Володимир Зеленський заявив, що місто повністю зачищене. Після звільнення Лимана в ньому виявлено масові поховання. За попередніми даними, в одному з них поховано близько 200 цивільних, а в іншому принаймні 20 українських військовослужбовців. Поліція розпочала ексгумацію, пише Вікіпедія.

Бойові дії на Лиманському напрямку - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук відзначив, що на Куп'янсько-Лиманському напрямку тривають інтенсивні бої. За його словами, даний напрямок фронту можна вважати другорядним, але це аж ніяк не зменшує запеклість бойових зіткнень.

ЗМІ з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ зазначають, що російські окупаційні війська відчувають нестачу снарядів на фронті. Співвідношення витрат боєприпасів зменшилося до 1 до 3 на користь РФ, порівняно з попереднім співвідношенням 1 до 7.

Донецький напрямок залишається пріоритетним для армії РФ. Наразі складна ситуація для українських захисників залишається на Часовоярівському напрямку. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

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