РФ окупувала важливе місто на Донеччині: у DeepState розповіли, де просунувся ворог

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- Росіяни окупували Гірник у Донецькій області
- Ворожі війська просунулися в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки
- ЗСУ відбиваються ворожі атаки
Російські окупаційні війська захопили місто Гірник Покровського району на Донеччині. Ворог також просунувся у Селидовому — місті, яке окупанти намагаються оточити. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.
Згідно з оновленою мапою, росіяни просунулися у кількох населених пунктах.
"Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки", - йдеться в повідомленні.
У 2018 році у Гірнику звели телевежу висотою 190 метрів, яка є найвищою в історії незалежної України. Ця вежа забезпечувала трансляцію українських програм на тимчасово окуповані території Донеччини.
Окупанти активізувалися у селі Богоявленка Волноваського району, намагаючись утримати ініціативу в цьому секторі. Як зазначили у DeepState, війська РФ підняли "червону ганчірку у центрі Богоявленки".
"Поки що невідомо чи село повністю під ворогом, але вже вчора було відомо, що їх піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину", - додали аналітики.
Особливо напруженою залишається ситуація навколо Селидового. Росіяни просуваються до Вишневого, яке є важлим для логістичного забезпечення Сил оборони.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Дані Генштабу ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку доби ворог 27 разів намагався прорвати оборону на Покровському напрямку поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Українські захисники дали жорстку відсіч окупантам і завдавши їм значних втрат.
На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили 37 атак. Основні зусилля росіяни зусередили в районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.
На Времівському напрямку ЗСУ відбили вісім атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що українські війська нещодавно просунулися в межах плацдарму в Курській області, зокрема на південний захід від Ольговки. Водночас російські війська просунулися в районі Селидового на Покровському напрямку війська РФ і підняли триколор над міською радою.
Також російські окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області, підтвердив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що ворог також активізував свої зусилля після захоплення Вугледара і зміг вклинитися в оборону на глибину взводного опорного пункту.
Як повідомляв Главред, росіяни вже тиждень ведуть наступ на Селидове з метою оточення міста, активізуючи атаки в напрямку Вишневого. Сили оборони України успішно стримують ворога, не допускаючи його закріплення, повідомив речник Нацгвардії Віталій Миловидов.
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