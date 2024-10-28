РФ окупувала важливе місто на Донеччині: у DeepState розповіли, де просунувся ворог

Війська РФ захопили місто, з якого транслювали українські телепрограми на тимчасово окуповану територію Донецької області.

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Росія окупувала місто, з якого транслювали українське ТБ / Колаж: Главред, фото: 1 окрема танкова Сіверська бригада, Сухопутні війська ЗС України

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Росіяни окупували Гірник у Донецькій області

Ворожі війська просунулися в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки

ЗСУ відбиваються ворожі атаки

Російські окупаційні війська захопили місто Гірник Покровського району на Донеччині. Ворог також просунувся у Селидовому — місті, яке окупанти намагаються оточити. Про це повідомили аналітики проекту DeepState.

Згідно з оновленою мапою, росіяни просунулися у кількох населених пунктах.

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"Ворог окупував Гірник, а також просунувся в Селидовому, Богоявленці, Новоукраїнці, біля Шахтарського та Новоолексіївки", - йдеться в повідомленні.

У 2018 році у Гірнику звели телевежу висотою 190 метрів, яка є найвищою в історії незалежної України. Ця вежа забезпечувала трансляцію українських програм на тимчасово окуповані території Донеччини.

Окупанти активізувалися у селі Богоявленка Волноваського району, намагаючись утримати ініціативу в цьому секторі. Як зазначили у DeepState, війська РФ підняли "червону ганчірку у центрі Богоявленки".

"Поки що невідомо чи село повністю під ворогом, але вже вчора було відомо, що їх піхота з півдня та заходу населеного пункту почала просочуватися в глибину", - додали аналітики.

Особливо напруженою залишається ситуація навколо Селидового. Росіяни просуваються до Вишневого, яке є важлим для логістичного забезпечення Сил оборони.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку доби ворог 27 разів намагався прорвати оборону на Покровському напрямку поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Українські захисники дали жорстку відсіч окупантам і завдавши їм значних втрат.

На Курахівському напрямку російські окупанти здійснили 37 атак. Основні зусилля росіяни зусередили в районах Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили вісім атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки.

Що відомо про Селидове / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, аналітики ISW повідомили, що українські війська нещодавно просунулися в межах плацдарму в Курській області, зокрема на південний захід від Ольговки. Водночас російські війська просунулися в районі Селидового на Покровському напрямку війська РФ і підняли триколор над міською радою.

Також російські окупанти захопили село Левадне в Запорізькій області, підтвердив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин. Він зазначив, що ворог також активізував свої зусилля після захоплення Вугледара і зміг вклинитися в оборону на глибину взводного опорного пункту.

Як повідомляв Главред, росіяни вже тиждень ведуть наступ на Селидове з метою оточення міста, активізуючи атаки в напрямку Вишневого. Сили оборони України успішно стримують ворога, не допускаючи його закріплення, повідомив речник Нацгвардії Віталій Миловидов.

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