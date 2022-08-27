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Дитина стала сиротою за секунду: сім’я з Донеччини втратила батька і дім через ракету РФ

27 серпня 2022, 12:04

Чоловіка вбило під час ракетного удару просто на власному подвір’ї. Коли дружина і донька прибігли до нього, він уже був мертвий.

Ивановка Донецкая область
Сім’я з Донеччини втратила батька і дім через ракету РФ/ скрін, Донецька ОВА

Російські окупанти під час обстрілу селища Іванівка на Донеччині 12 серпня відібрали життя у трьох мирних мешканців. Дружина одного із загиблих розповіла, як сталася трагедія.

Крізь сльози 32-річна Неля розповіла, що через окупантів вона залишилася без чоловіка, а її дитина – без батька. Фрагмент її інтерв'ю "Радіо Свобода" оприлюднив журналіст Денис Казанський.

"Життя було прекрасне, поки 24 лютого нас не прийшли "звільняти". Від кого – незрозуміло. Звільнили… від усього – від дому, від роботи, від життя. Від усього нас звільнили! Дитина залишилася без батька. Я – без чоловіка в 32 роки. І без дому. Без усього", – розповіла жінка.

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Коли вибігли на вулицю, Олексій уже був мертвий

Коли стався той злощасний обстріл 12 серпня, Неля була вдома і консервувала на зиму помідори. Жінка пригадує, що в один момент побачила, як на неї щось летить – це був пил та уламки.

"Я швидко розвернулась, побігла надвір. Коли бігла – кликала Лізу (дочку – ред.). Ліза з вулиці прибігла до мене у двір. Ми зустрілися тут на порозі. Батько з двору, Ліза з вулиці, а я з хати. Я кричу: Льоша! Льоша!.. Коли ми вийшли, Льошка вже був все", – розповідає жінка.

Обстрел оккупантами поселка Ивановка в Донецкой области
Чоловік Нелі загинув внаслідок обстрілу окупантами Іванівки 12 серпня/ скрін

Після удару на подвір’ї сім’ї валялися уламки ворожої ракети, які відібрали життя їхнього чоловіка і батька. Матір з донькою самі збирали ці уламки.

Вбили чоловіка і батька просто так

Журналіст під час публікації цього відео додав, що поки російські пропагандистські ЗМІ публікують брехню про те, як нібито українці на окупованих росіянами територіях радіють "звільненню", жителі Донбасу розповідають правду про звірства окупантів і їхнє ставлення до загарбників.

"У цієї сім'ї з Донецької області російські військові злочинці вбили чоловіка та батька. Просто так. Тому що осатанілим дідам у Москві стало нудно", – зазначив Казанський.

Обстрел оккупантами поселка Ивановка в Донецкой области
Дитина залишилася без батька за секунду/ скрін
Обстрел оккупантами поселка Ивановка в Донецкой области
Уламки ворожої ракети, яка відібрала життя Олексія/ скрін

Нагадаємо, внаслідок обстрілу 26 серпня російськими окупантами міста Кам'янка в Запорізькій області загинула жінка з двома дітьми. Анастасія Боровик працювала завідуючою культурно-масовим сектором КЗ Центр культури та дозвілля Кам'янської селищної ради. Вона та її двоє синів загинули.

Раніше повідомлялося, що внаслідок ракетного удару російських загарбників по селищу Чаплине у Дніпропетровській області в середу, 24 серпня, загинули 25 людей. Окупанти обстріляли залізничну станцію та житлові будинки.

Читайте також:

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