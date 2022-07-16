Розірвати блокаду РФ: у США спрогнозували терміни контрудару ЗСУ на півдні

Експерт США спрогнозував терміни контрудару ЗСУ / Фото УНІАН

Україні буде досить складно звільнити Донбас від російських окупантів найближчим часом, заявив американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма.

На його думку, Збройні сили України можуть зосередитися на зачистці півдня від рашистів і відкритті доступу до Чорного і Азовського морів, повідомляє Німецька хвиля.

"До кінця літа ми можемо побачити реальний прогрес на півдні. Для України це дуже, дуже важливо - відновити доступ до чорноморських портів, щоб відновити експорт всіх своїх сільськогосподарських товарів, розірвати російську блокаду Одеси. Я собі це так уявляю, що саме на цьому вони збираються зосередитися", - не виключив американський експерт.

Разом з тим він звернув увагу на те, що ЗСУ вже домоглися деякого успіху на південному напрямку, зокрема – під Херсоном.

"Якщо, скажімо, до вересня або жовтня вони дійсно звільнять цей район, то це закладе передумови для початку серйозних переговорів про припинення вогню. Але я не думаю, що українці зможуть домогтися їх до того, як відкриють доступ до зовнішнього світу по Чорному морю", - додав Фукуяма.

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Раніше повідомлялося про те, що Україна отримає від західних партнерів снаряди для РСЗВ HIMARS, здатні вражати цілі на відстані 300 кілометрів.

Як заявив Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю Financial Times, цей процес є поетапним.

"Ми доводимо, що можемо ювелірно використовувати їх зброю і точно потрапляти в цілі, і отримуємо більше зброї, та ще з більш довгим радіусом дії", - зазначив міністр.

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