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Розгромлена вже п'ята частина російських військ в Україні - Залужний

13 серпня 2022, 20:26

Головнокомандувач ЗСУ розповів про великі втрати росіян на полі бою в Україні.

Валерій Залужний
Залужний розповів про втрати росіян на війні / Фото facebook.com/vzaluznyj

На війні в Україні Росія вже втратила п'яту частину своїх підрозділів, повідомив в Telegram головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

У суботу, 13 серпня, український головнокомандувач провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Військові звірили оцінки втрат окупантів на війні в Україні.

"Ми відзначаємо, що противник несе значні втрати, перш за все в живій силі - п'ята частина підрозділів ЗС РФ, залучених до бойових дій в Україні, розгромлена", - написав Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ подякував Міллі та американським громадянам за дієву підтримку у захисті українського народу та спільних цінностей - свободи та демократії.

Ситуація на півдні країни

Виконувач обов'язків керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг і Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

Новини Донбасу онлайн

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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