Ракетний удар по Дніпру: 12 загиблих та 64 поранених - нові деталі

Під завалами досі залишаються живі люди. Вони намагаються подзвонити рідним чи написати повідомлення.

У Дніпрі загинули щонайменше 12 людей / t.me/tymoshenko_kyrylo/3428

Російські окупанти вдарили ракетою по величезному багатоповерховому житловому будинку. Станом на 23:03 загинуло вже 12 людей. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Відомо, що внаслідок теракту загинула 15-річна дівчинка.

За даними Резніченко постраждали 64 людини, з них 59 - госпіталізовані. В інших несерйозні ушкодження, їм надали медичну допомогу, госпіталізація була непотрібна.

"Російська ракета принесла горе у десятки дніпровських родин. Час розплати прийде", - написав Резніченко.

Розбір завалі досі продовжується. Під завалами залишаються живі люди. Вони намагаються докричатись. Є такі, кому вдається відправити повідомлення або додзвонитися до рідних. Рятувальники час від часу влаштовують тишу, щоб почути, звідки саме лунають голоси.

Ракетна атака на Україну 14 грудня

РФ здійснила ракетну атаку на Київ вранці в суботу, 14 січня. В Офісі президента України розповіли, що були атаковані об'єкти критичної інфраструктури.

Мер міста Віталій Кличко повідомив, що вибухи сталися в Дніпровському районі Києва. Він зазначив, що на місце попадання ракети направляються всі служби і закликав усіх залишатися в укриттях. У Голосіївському районі столиці уламки ракети впали на нежитлову територію. Постраждалих немає.

У КМВА підтвердили, що є потрапляння в об'єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби.

Також під час масштабної тривоги російські військові потрапили по багатоквартирному будинку в Дніпрі. Нині біля будинку зібралось багато місцевих жителів, які допомогають розбирати завали та рятувати постраждалих.

Як пише заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, цивільні сигналізують рятувальникам ліхтарями, мобільними телефонами і світлою тканиною.

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