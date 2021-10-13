Готові стати на коліна: під Києвом школярі на камеру заспівали гімн Росії, а потім вибачилися

Дівчина вибачилася за те, що співала гімн Росії / скріншот

Під Києвом школярі заспівали гімн Росії та опублікували скандальне відео у Мережі. Згодом їм довелося знімати нове відео, цього разу - з вибаченнями.

Як повідомляє Telegram-канал Катарсис, підлітки навчаються в одній зі шкіл Вишневого Київської області. Кадри, на яких вони виконують гімн країни-агресора, із соцмереж вони поспішили видалити.

Спочатку школярі пишалися своїм вчинком, але згодом двоє з них опублікували вибачення. Кажуть, що образити нікого не хотіли. Мовляв, на своїх помилках вчаться і подібних витівок більше не допустять. Хлопець навіть готовий був "стати на коліна", щоб його пробачили.

Як повідомляв Главред, раніше в Мережі розгорівся скандал через провокаційні ролики студентки із Сум. На одному з відео дівчина заявила про намір спалити українські прапори. Другий ролик записано під аудіо, в якому говориться про те, що "росіяни кращі за українців", а "Росія - велика країна".

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Раніше дві дівчини опублікували відео, на якому спалюють футболку з гербом України. Після хвилі обурення одна з дівчат вибачилася.

Також було опубліковано спілкування підлітка з користувачами, які зробили їй зауваження, що герб – це святе. У відповідь дівчина заявила, що їй "по**й" на герб.