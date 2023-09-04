Намагалися врятувати собаку: у Кропивницькому трагічно загинуло молоде подружжя

Чоловік з дружиною намагалися витягнути собаку, який впав у вигрібну яму, але впали туди самі.

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У Кропивницькому трагічно загинуло молоде подружжя/ Facebook

У Кропивницькому трагічно загинули чоловік і дружина Валерій та Юлія Чумаки під час спроби врятувати свого собаку. Пес впав у вигрібну яму на подвір’ї.

Коли господарі намагалися дістати тварину, то впали туди самі. Трагічний випадок підтвердила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко, повідомляє "Суспільне".

Рідні та друзі загиблих повідомляють у соцмережах, що трагедія сталася у власному дворі сім’ї.

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Місцеве видання "Кіровоградська Правда" із посиланням на знайомих подружжя пише, що подружжя, впавши у вигрібну яму, загинуло від отруйних речовин і газів. У загиблих залишився син.

Знайома сім’ї розповіла, що загибла займалася танцями. Також вона була фотографом і праткикувала психологію.

"Вона розповідала постійно, як люблять собаку кане-корсо. Про сина… що він в них чудовий. Про те, що люблять з чоловіком подорожувати і як з’являється можливість, то кудись їдуть. Вона дуже любила життя і часто казала, що треба жити зараз", – розповіла знайома сім’ї Наталія.

Раніше повідомлялося, що в авіакатастрофі на Донеччині загинули 6 українських пілотів. Авіакатастрофа за участю військових гелікоптерів Мі-8 сталось у Краматорському районі Донецької області.

Нагадаємо, що на Житомирщині зіткнулися 2 літаки, загинуло 3 пілоти. У авіакатастрофі загинули одразу 3 пілота. Серед них був український льотчик, який боронив Київ на початку повномасштабного вторгнення.

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