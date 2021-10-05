П'яний коп поліз у бійку: з'явилася несподівана версія смертельних розбірок у Чернігові

Підозрюваний на лаві підсудних / cn.npu.gov.ua

Загиблий капітан поліції, який помер в ході розбірок в Чернігові з групою підлітків, першим проявив агресію, при цьому він був нетверезий, заявила мати одного із затриманих Людмила Сапожнікова.

Жінка повідомила подробиці конфлікту зі слів її сина. Вона каже, що конфлікт спалахнув біля входу в супермаркет, передає Суспільне.

Сапожнікова розповіла, що конфлікт почався після того, як підлітки приїхали з центру, зайшли в магазин і збиралися проводити дівчат.

За її словами, Єрохін перший почав бійку з одним з підлітків не знаючи, що він перебуває зі своїми товаришами.

"Першим вдарив поліцейський. Він п'яний поліз до підлітків, якої реакції він очікував? Він думав, що Ярослав один", – розповіла Сапожнікова.

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У той же час вона каже, що затримані підлітки каються у своїх діях і просять вибачення за дії.

"Ніхто не заперечує жорстокість підлітків", - додала Сапожнікова.

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Смертельні розбірки у Чернігові: як загинув капітан Артур Єрохін

Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан - його доставили в реанімацію.

Пізніше в Мережі було опубліковано відео смертельної екзекуції у Чернігові, внаслідок якої загинув коп.

У Мережі з'явилися нові подробиці загибелі в Чернігові 30-річного капітана поліції Артура Єрохіна. Повідомлялося, що підлітки вбили копа після зауваження в магазині.

Після цього свідки розбірок у Чернігові копів звинуватили у ігнорування виклику на місце вбивства.

Крім того, спливли нові деталі розправи в Чернігові, а також ще одне відео смертельної бійки.

Додамо, що рішенням суду були заарештовані всі підозрювані у вбивстві поліцейського. Під час досудового розслідування вони перебуватимуть у СІЗО.