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20 ударів в голову: у Чернігові побитого до півсмерті копа пограбували перехожі - деталі розправи

4 октября 2021, 15:00

Затриманий 17-річний Дмитро Тунік розповів, хто наносив Артуру Єрохіну смертельні удари в голову.

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У Чернігові проходить суд над підозрюваними у вбивстві / cn.npu.gov.ua

За попередньою інформацією, в Чернігові група молодих людей в ході конфлікту завдала одному з поліцейських більше 20 ударів в голову, в результаті чого він помер на місці події.

Другого поліцейського зловмисники побили і в непритомному стані пограбували. Чоловіка госпіталізували з тілесними ушкодженнями, повідомили в ГУ НП Чернігівської області.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за п.12 частини 2 статті 115 (умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 статті 186 (грабіж, поєднаний з насильством, або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

У ході невідкладних слідчих дій правоохоронці доставили до Чернігівського районного відділу поліції шістьох молодиків.

Чотирьом з них, хто безпосередньо наносили тілесні ушкодження поліцейським, слідчі повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства. Підозрювані - жителі Чернігова, наймолодшому з них 16 років, ще двом по 17 років, а найстаршому - 18.

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Також поліція повідомила про підозру у скоєнні грабежу 32-річному жителю Чернігова, який забрав сумку одного з постраждалих.

Підозрюваних поліція затримала в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

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Що кажуть у суді затримані

У Деснянському районному суді Чернігова проходить засідання щодо обрання запобіжного заходу всім підозрюваним, передає Сheline.

17-річний Дмитро Тунік, один з підозрюваних у вбивстві поліцейського Артура Єрохіна, в суді заперечує свою участь у побитті. Каже, що був лише свідком.

За його словами, з початку конфлікту він не бачив. Його троюрідний брат Ярослав (один з підозрюваних, - ред.) був у магазині. Дмитро в цей час пішов в туалет за магазином.

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/ cn.npu.gov.ua

"Коли я вже йшов, вибігає подруга Ярослава і каже, що брата б'ють. Я побіг і побачив, що у нього синяк, гематома", - сказав Тунік.

Він також стверджує, що не брав участі у побитті, а нібито один раз штовхнув поліцейського, щоб той перестав нападати на його брата Ярослава.

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Хто вбивав Артура Єрохіна: свідчення підозрюваного

Тунік каже, що смертельні удари ж поліцейському завдавали троє - Ярослав, Олександр та Ілля.

"Ілля завдав більше ударів. Бив в голову 7 разів, це те, що я бачив. Я був так само свідок, як і інші люди, які були поруч. Тоді їх слід так само треба судити за те, що вони не надавали допомогу", - сказав він.

Також, за його словами, вбивати Артура Єрохіна вони не хотіли. "Чому пішов з місця події? Був упевнений, що обидва живі, ми це перевірили. Ми ніяк не хотіли смерті, взагалі", - сказав Тунік.

За словами прокурора Ігоря Савицького, при затриманні у Дмитра Туніка вилучили куртку зі слідами крові. Також на його безпосередню участь у побитті поліцейського вказав один зі свідків.

З'явилося нове відео бійки

У Мережі опублікували новий запис з камер спостереження, на якому зафіксований конфлікт між поліцейським Артуром Єрохіним і групою молодих людей.

На запису видно, що коп підійшов до компанії молоді та штовхнув одного з хлопців. Після цього зав'язалася бійка.

За хронологією поки не зрозуміло, чи був цей конфлікт до побиття в магазині або після.

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Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.

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