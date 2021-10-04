Поліціянта забивали натовпом: у Чернігові копів звинуватили в ігноруванні виклику на місце вбивства

Місце жорстокого вбивства поліцейського в Чернігові / cheline.com.ua

З'явилися нові подробиці у справі про вбивство в Чернігові 30-річного капітана поліції Артура Єрохіна, який помер після побиття групою молодих людей.

Його колегу Володимира Савона виявили в непритомному стані. За даним фактом затримано 4 людини, 3 з яких неповнолітні, їм вже оголошено підозру, пише місцеве видання Gorod.cn.ua.

Нові деталі жорстокого вбивства поліцейського

В Мережі повідомили, що поліцейських молоді люди побили після того, як один з них спробував з'ясувати з копом відносини в форматі один на один.

"Один з них програв в рівній битві, а потім покликав підкріплення в особі п'яти друзів, які взялися натовпом бити поліцейських", — повідомляється в публікації.

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Що відомо про постраждалого правоохоронця

Володимир Савон, який є колегою загиблого Єрохіна, є старшим оперуповноваженим з особливо важливих справ відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

Володимир Савон c дочкою

Він перебуває в реанімації обласної лікарні у важкому стані. Згідно з даними його декларації у нього є дочка Ніколь.

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Вбивство копа: чому не реагувала поліція і охорона

Як уточнює видання Gorod.cn.ua, за словами очевидців, як мінімум 2 екіпажі патрульних поліцейських, до того, як Артур Єрохін помер, приїжджали за викликом через конфлікт цих молодиків з правоохоронцями, проте на те, що трапилося не відреагували.

Також підкреслюється, що, що мережу магазинів АТБ охороняє фірма Явір-2000. У філії компанії в Чернігові повідомили, що тієї ночі виклик на тривожну кнопку не надходив. В охоронній компанії сказали, що самі шоковані, що виклику через такий інцидент не було.

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Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.