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Вбили копа після зауваження в магазині: спливли нові деталі розправи в Чернігові

4 октября 2021, 08:29

Чоловіка молоді люди тягнули по підлозі у магазині, обнишпорили його одяг, забрали деякі речі.

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Артур Єрохін з сім'єю / Facebook в. Єрохіної

З'явилися нові подробиці загибелі в Чернігові 30-річного капітана поліції Артура Єрохіна, якого до смерті забила група підлітків після сварки в магазині.

В Мережі опублікували відео, на якому відображено, що конфлікт почався в продуктовому магазині АТБ близько 23.30 1 жовтня (такий час стоїть на камері).

На відео видно, що чоловіка молоді люди тягнуть по підлозі, обнишпорили його одяг, можливо перевірили на наявність грошей і документів, дістали з брюк ремінь, зняли куртку чорного кольору, в руках одного з нападників при цьому була куртка яскраво-жовтого кольору.

Продавці мовчки на це дивляться, охорона не реагує, лише одна з покупців поцікавилася тим, що відбувається і пішла. З молодими людьми була дівчина, але потім швидко вийшла з магазину, вона писала повідомлення в пабліках від імені Дарина, що поліцейські зробили зауваження її друзям.

Із загиблим поліцейським попрощаються 4 жовтня

Один з постраждалих помер на місці - 30-річний Єрохін Артур Андрійович, у нього залишилася дружина Вероніка і 2 дітей - син Святослав і дочка Кароліна.

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Згідно з даними декларації Артура, він був старшим оперуповноваженим відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

"Ти подарував найбільше багатство ... Цих прекрасних, золотих два сердечка. Я все витримаю!! Я сильна!!! Чесно!!!! Я обіцяю!!! Все заради них!!!! Ми не забудемо тебе ніколи!!! ти поруч будеш .. Я знаю..я вірю ... ти будеш з небес нам допомагати. Наш ангел .... Справжні батьки в наш час - це все ж рідкість", - написала на своїй сторінці в Facebook дружина Артура Єрохіна Вероніка.

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Близькі сім'ї повідомили, що 4 жовтня о 13.30 годині відбудеться прощання з Артуром Єрохіним в морзі Чернігова, похорони пройдуть о 14:30 годині в церкві біля кладовища Яцево.

Що кажуть знайомі про вбитого копа

Сусідка батьків Артура Єрохіна Ніна Чунту з села Колодисте Уманського району Черкаської області розповіла про те, що звістка про смерть поліцейського потрясла всіх односельців.

"Моя дочка вчилася в школі разом з Артуром в старших класах, його батьки Андрій і віра переїхали сюди, коли Артур був підлітком. Це дуже працьовита і добра сім'я. Артур - не єдина дитина в сім'ї, у нього ще є молодша сестра Анжеліка, вона зараз живе за кордоном", - розповіла жінка Gorod.cn.ua.

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/ Facebook В. Єрохіної

Чунту уточнила, що більшість родичів родини з боку Андрія живуть в Умані.

"Останній раз бачила Артура, днів 5 тому, коли він приїжджав до батьків, будучи у відпустці. Він завжди малюків брав з собою, вони, якщо не помиляюся - погодки. Коли були маленькі - він завжди з колясочкою, як виросли, з рук їх не спускав, і до сусідських дітей теж дуже добре ставився", - зазначила вона.

"На той момент, коли ми дізналися про те, що сталося, батько Артура був у рейсі, він далекобійник, часто буває за кордоном, а мама так кричала у себе в будинку, у неї ж з близьких теж майже нікого немає - брат і сестра померли. Вона поїхала до Чернігова вчора, якраз приїхав знайомий з Одеси і повіз її на своїй машині", - додала знайома вбитого.

Що відомо про стан потерпілого поліцейського

Другого потерпілого доставили в реанімацію. Зараз він перебуває в обласній лікарні. Цю інформацію підтвердив генеральний директор обласної лікарні Андрій Жиденко. Стан поліцейського коментувати відмовився, посилаючись на право на медичну таємницю. На сторінці Чернігів Оперативний у Facebook родичка міліціонера Ольга Савон повідомила, що зараз потерпілий у важкому стані. Йде збір коштів на його лікування.

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Додамо, що в Мережі опублікували фото підозрюваних у вбивстві поліцейського.

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/ /t.me/truexanews

Раніше повідомлялося, що в Чернігові стався конфлікт між двома правоохоронцями і групою невідомих. У ніч на суботу, 2 жовтня, перехожі виявили тіло одного з копів - капітана поліції. Поруч з ним в несвідомому стані перебував ще один правоохоронець, теж капітан-його доставили в реанімацію.

У обох поліцейських були травми голови. За словами очевидців, на місці НП було багато крові.

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