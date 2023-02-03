Путін зробив дві масивні стратегічні помилки у війні проти України – голова Єврокомісії

Диктатор РФ недооцінив як готовність українців захищати свою державу від ворога, так і здатність Європи об’єднатися для надання допомоги Україні.

Путін зробив дві стратегічні помилки у війні проти України, заявила голова Єврокомісії/ Офіс президента України, сайт Кремля

Російський диктатор Володимир Путін у своєму рішенні вторгнутися в Україну зробив дві великі стратегічні помилки.

Він не передбачив, що українці будуть так мужньо протистояти ворогу, і що Європа об’єднається задля надання допомоги у їхній боротьбі. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час саміту Україна-ЄС в Києві у п’ятницю, 3 лютого.

"Справді, було дві масивні стратегічні помилки з боку Путіна. По-перше, він недооцінив хоробрість і рішучість українського народу. По-друге, він абсолютно недооцінив єдність і дуже сильне бажання ЄС стояти разом з Україною стільки часу, скільки потрібно", – наголосила голова Єврокомісії.

Вона зазначила, що повітряна тривога, яка лунала і лунає сьогодні в Україні, нагадує, що українці протистоять брутальному ворогу. Проте проведення такого саміту в Києві у таких умовах лише підтверджує, що цивілізований світ набагато сильніший, ніж країна-агресорка РФ.

Нагадаємо, п’ятницю, 3 лютого, в Києві відбувається саміт Україна-ЄС. Для участі у заході в Україну приїхали голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Вступ України у ЄС

Раніше прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що в України є амбітний план стати членом Євросоюзу впродовж двох років. У 2023 році Київ розраховує провести передвступний етап переговорів.

2 лютого Європарламент 489 голосами ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС запустити процес інтеграції України до Євросоюзу. Рекомендується запустити механізм щодо початку перемовин про вступ України до ЄС і підтримати документ з чітким викладом наступних кроків з євроінтеграції. У тексті резолюції йдеться, що напередодні саміту Євросоюз-Україна євродепутати підтверджують свою прихильність плану щодо вступу держави до ЄС.

Також 2 лютого у Києві відбулося історичне спільне засідання представників Єврокомісії та української влади. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала Україну "серцем Європи, в якому сповідуються цінності ЄС", і наголосила, що переговори щодо вступу почнуться цього року.

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