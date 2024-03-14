'Ситуація дуже напружена': в ЗСУ розповіли про успіх на важливому напрямку

В ЗСУ зазначили, що ситуація на Бахмутському напрямку продовжує залишатись напруженою та гарячою, однак росіяни більше мають можливостей для наступу.

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Росіяни більше не можуть наступати на стратегічному напрямку / Колаж Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, 37 окрема бригада морської піхоти

Українські військові змогли зупинити наступ російських окупантів на Бахмутському напрямку. Однак ворог продовжує активно застосовувати авіацію для ураження позицій Сил оборони України. Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник прес-служби 26 артилерійської бригади ЗСУ Олег Калашніков.

"Ранок добрий хоча би тим, що ворог не може просунутися на будь-яких напрямках Бахмутського відрізку фронту. Ми його стримуємо. Однак, як би там не було, ситуація залишається дуже напруженою і гарячою", - сказав Калашніков.

Військовий відзначив основні напрямки штурмових операцій росіян в районі Бахмуту.

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"У напрямку Часового Яру - це Богданівка. Саме вона потерпає від постійних штурмів. Це Іванівське, яке прикриває трасу 0504 на Костянтинівку. Тут ворог також намагається нас постійно контратакувати, штурмувати. Не дає також спокою Кліщіївці та Андріївці. Тут продовжуємо спостерігати потужні спроби ворога вибити нас з позицій", - відзначив Калашніков.

Він додав, що ворожа артилерія постійно працює як вдень, так і вночі. Крім того, окупанти не жаліють фугасних авіаційних бомб, які скидаються у спробі влучити в українські позиції. Однак, за його словами найбільше постраждали саме будівлі та інфраструктура Часового Яру.

Ситуація на Бахмутському напрямку / Карта: understandingwar

Хто такий Олег Калашніков Калашніков Олег - капітан, керівник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. генерала-хорунжого Романа Дашкевича. Автор ряду друкованих видань на краєзнавчу та воєну тематику в контексті російсько-української війни 2014-20.. р.р. Член Національних спілок журналістів та фотохудожників України.

Загроза наступу на Часів Яр

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються захопити Часів Яр у Донецькій області, але протягом останніх двох тижнів це їм не вдається. Про це повідомив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко.

Також начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади ЗСУ зазначив, що окупанти намагаються захопити Часів Яр, активно штурмуючи цей район і використовуючи важку техніку.

Керівник пресслужби ОСУВ "Хортиця" розповів про "потужний ривок" російських військ на Часів Яр на Донеччині. Росія намагається сконцентрувати сили для подальшого наступу на Костянтинівку і Краматорсько-Слов'янську агломерацію.

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