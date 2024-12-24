Прямо на Святвечір: РФ вдарила по житловому будинку у Кривому Розі - деталі

Окупанти вкотре показали своє справжнє обличчя.

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Удар по Кривому Рогу / колаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs, ua.depositphotos.com

Коротко:

Окупанти вдарили по Кривому Рогу балістикою

Під удар потрапив житловий будинок на 32 квартири

На місці працюють екстрені служби

Сьогодні, 24 грудня, країна-агресор Росія запустила по Україні балістичне озброєння, під удар потрапила Дніпропетровська область. Вибухи пролунали у Кривому Розі. Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Ракетна атака. Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він. відео дня

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що окупанти вкотре показали своє справжнє обличчя.

"У Святвечір російські окупанти вкотре показали своє справжнє обличчя, атакувавши балістикою Кривий Ріг. Нелюди воюють проти мирного населення", – заявив він.

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак повідомив, що пошкоджений житловий будинок. Наразі уточнюють інформацію щодо масштабів руйнування та наявності постраждалих.

О 16:05 Олександр Вілкул додав, що росіяни прямо влучили в 4-поверховий житловий будинок на 32 квартири.

"Ми всі вже на місці, екстрені служби працюють. На жаль, готуємось до важких новин", - написав він.

О 16:17 Сергій Лисак повідомив, що попередньо, у Кривому Розі п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів. Їм надають необхідну меддопомогу.

О 16:33 Лисак додав, що кількість постраждалих у Кривому Розі зросла до шести.

"Половина з них – в лікарні. Жінки 69 та 72 років і 78-річний чоловік. Всі в стані середньої тяжкості. Решті поранених допомогу надали на місці", - додав він.

Наслідки удару РФ по Кривому Рогу - відео:

Крім того, уповноважений Верховної Ради України з прав людини омбудсман Дмитро Лубінець також відреагував на удар країни-агресора Росії.

"В той час як інші країни світу святкують Різдво, українці продовжують страждати від нескінченних російських атак. Терористи не розуміють людської моралі. Вони не розуміють нічого, крім сили", - наголосив він.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак також відреагував на трагедію та заявив, що "росіяни - вбивці. Нічого святого, жодної людяності".

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, у ніч на 22 грудня Росія здійснила атаку на Україну. На Київщині протиповітряна оборона успішно збивала ворожі цілі. Однак внаслідок падіння уламків одного з дронів у житловому районі загорівся дах багатоповерхового будинку.

У ніч на 20 грудня окупанти також здійснили повітряну атаку на Київ. Армія РФ застосувала БПЛА. Унаслідок атаки російських дронів було зафіксовано падіння уламків у Деснянському районі столиці на територію нежитлової забудови.

Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що внаслідок атаки були пошкоджені посольства шести країн.

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Хто такий Олександр Вілкул? Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

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