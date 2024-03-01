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Прогриміло понад 30 вибухів: росіяни обстріляли місто на Харківщині

Ангеліна Підвисоцька
1 березня 2024, 17:51
Унаслідок російського обстрілу Вовчанська постраждав чоловік. Ворог ударив по житловому сектору.
обстріл Вовчанська
Російські окупанти масовано обстріляли Вовчанськ на Харківщині / Колаж: Главред, фото: ДСНС у Харківській області

Російські окупанти масовано обстріляли Харківську область. Ворог жорстоко вдарив по Вовчанську. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Правоохоронці повідомили, що 1 березня в місті прогриміли понад 30 вибухів. Унаслідок обстрілу постраждав чоловік.

"Обстріл стався близько 11:00. Пошкоджено приватні будинки. Поранення отримав місцевий житель 1956 року народження", - ідеться в повідомленні.

відео дня

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів і звичаїв війни".

За даними рятувальників, росіяни вдарили по житловому сектору у Вовчанську. Унаслідок обстрілу загорівся дах житлового будинку, гараж, машина. Вогонь охопив 100 кв. м.

"Силами двох підрозділів ДСНС із міста Вовчанськ та селища Білий Колодязь, а також вогнеборців місцевої пожежної команди із селища Вільча всі осередки загоряння було ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: ДСНС у Харківській області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: поліція Харківської області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: поліція Харківської області
  • Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня
    Обстріл Вовчанська на Харківщині 1 березня фото: поліція Харківської області

Що відомо про місто Вовчанськ?

Вовчанськ - місто у Чугуївському районі Харківської області. Воно розташоване за 5 км від російського кордону. 24 лютого 2022 року, в перший день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, росіяни окупували місто. Ворог розстрілював цивільні машини, катував та вбивав місцевих жителів.

В ході вересневого українського контрнаступу на Харківщині ворожі війська були вибиті з міста. Бійці ЗСУ зайшли у Вовчанськ 13 вересня 2022 року. З того часу російські окупанти постійно обстрілюють населений пункт з різного виду озброєння. Про це повідомляє Вікіпедія.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила "Шахедом" по багатоповерхівці в Дніпрі. В результаті вибуху зруйновано дві квартири на дев'ятому поверсі, одна - на восьмому поверсі і частково - на сьомому.

Нагадаємо, РФ атакувала Одесу дронами і ракетами: загинули три людини. Сили ППО знищили 9 дронів-камікадзе, а ракети втратили бойову здатність у повітрі. Є і"приліт".

Як повідомлялося раніше, ввечері 22 лютого під час повітряної тривоги в Одесі прогримів вибух. Перед цим повітряні сили повідомляли про рух ворожих ракет у напрямку міста. Місцева влада закликала жителів шукати укриття і дотримуватися правил "двох стін".

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війна в Україні Харківська область вторгнення Росії Вовчанськ
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