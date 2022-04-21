Програма-мінімум до 9-го травня: у Міноборони розповіли про плани окупантів

У Міноборони розповіли про плани окупантів / скріншоти з відео

Головною метою російських окупантів до 9 травня є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Також вони мають намір утримати "сухопутний коридор" в окупований Крим.

Речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю "РБК-Україна" зазначив, що РФ не обмежиться цим.

"Зараз їх мета цілком зрозуміла: відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донеччини і Луганщини та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим", - заявив Мотузяник.

За словами полковника, надалі окупанти намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема на Херсонщині, щоб захопити якомога більше територій.

читайте такожВійна не закінчиться до 9 травня: експерт пояснив, чому "примхливого хлопчика з бункера" все одно чекає провалЗараз ворог готується до цього, збирає сили і закріплюється на ділянках, які він вже окупував. Однак це залежатиме від результатів бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляв Главред, мрії Путіна про перемогу до 9 травня можуть не збутися. Масований наступ російських окупантів на Донбасі поки не увінчалося яким-небудь істотним успіхом. Розгром путінських військ, як це було під Києвом, може повторитися. А все тому, що українське військове керівництво вміло використовує нову тактику ведення бою – принцип велоцираптора. Про це пише німецьке видання Bild.

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