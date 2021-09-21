Прищеплювався потай і спонтанно: спливли деталі загадкової смерті студента під Києвом

Володимир Сало / Facebook В. Сало

19-річний студент Володимир Сало, який помер через кілька годин після вакцинації від коронавуируса, не повідомив рідним про намір щепитися.

За словами Руслана - чоловіка його сестри, померлий студент нікому з рідних про це не сказав, пише Obozrevatel.

Можливо, Володимир знав, що всі будуть проти і відрадять його від такого рішення. Не виключає його родич.

"А він за характером був такий ризикований, міг приймати спонтанні рішення. Ймовірно, він вирішив зробити вакцинацію, тому що в подальшому міг бути сильно обмежений у своїх бажаннях. Кажуть же, ті, хто не вакцинувався, не зможуть вільно їздити, ходити в кафе та інше. Ми думаємо, що саме це його підштовхнуло", – не виключив Руслан.

Що відомо про Володимира Сало і його сім'ю

Володимир був п'ятою дитиною в сім'ї. Близькі важко переживають його смерть, каже Руслан. Сім років тому хлопець в аварії втратив батька, тому весь цей час мама ростила і виховувала дітей одна.

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Причиною смерті, попередньо, стали проблеми з серцем. Хлопець зробив щеплення препаратом Pfizer, але про своє рішення батькам волів не повідомляти.

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Родичі кажуть, що Володимир ходив до церкви Адвентистів Сьомого дня: "Він був дуже веселим, чуйним і дуже любив допомагати людям. Володя був волонтером, з друзями він допомагав бідним сім'ям".

Також Володимир був донором, буквально за три дні до смерті він здавав кров для нужденних.

Смерть студента після щеплення від коронавірусу

Раніше повідомлялося про те, що в Бучі Київської області в українському гуманітарному інституті повідомили, що після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент Володимир Сало.

Трагедія сталася 13 Вересня. Студент о 14: 30 вакцинувався від коронавірусу, після цього його стан погіршився, йдеться в повідомленні на офіційному сайті навчального закладу.

У повідомленні уточнюється, що відразу після вакцинації молодий чоловік не скаржився на здоров'я.

"До вечора почував себе добре, о 18: 30 вечеряв у студентській їдальні, потім пішов у кафетерій, де грав у настільні ігри. Пізніше піднялася температура, о 20: 15 почалися судоми. О 20: 35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20: 45. Лікарі реанімували Вову годину", - розповіли в УГІ.

В Інституті додали, що попередня довідка про причину смерті вказує: "Серцево-легенева недостатність. Набряк легенів. Гостра коронарна недостатність". Остаточна причина буде відома лише через місяць після завершення медичних досліджень.